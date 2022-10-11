Рашисти викрали заступника гендиректора ЗАЕС Мартинюка, - "Енергоатом"

Вчора, 10 жовтня, російські терористи викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

Зазначається, що окупанти тримають його у невідомому місці, ймовірно застосовуючи притаманні їм методи катування та залякування.

"Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на Росатом. Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань", - йдеться в повідомленні.

Енергоатом звертається до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків.

"Свавілля загарбників на Запорізькій АЕС треба якомога швидше зупинити! Для цього необхідно створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і повернути її під повний контроль України!" - підсумували в Енергоатомі.

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