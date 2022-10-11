УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4044 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 783 5

Рашисти викрали заступника гендиректора ЗАЕС Мартинюка, - "Енергоатом"

Вчора, 10 жовтня, російські терористи викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

Зазначається, що окупанти тримають його у невідомому місці, ймовірно застосовуючи притаманні їм методи катування та залякування.

"Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на Росатом. Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань", - йдеться в повідомленні.

Енергоатом звертається до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків.

"Свавілля загарбників на Запорізькій АЕС треба якомога швидше зупинити! Для цього необхідно створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і повернути її під повний контроль України!" - підсумували в Енергоатомі.

Також читайте: Окупанти почали підготовку до зимування на ЗАЕС, - Енергоатом

Рашисти викрали заступника гендиректора ЗАЕС Мартинюка, - Енергоатом 01

Автор: 

викрадення (817) Енергоатом (1630) Запорізька АЕС (1401)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цей Мартинюк, як і Мурашов - генеральний директор ЗАЕС, - обидва фсбшні агенти, які були призначені, щоб забезпечти швидкий та безпечний перехід ЗАЕС у підпорядкування Росенергоатома. Але ЗСУ зірвали кремлівські плани. Тож треба виводити свою агентуру. Тому і було розіграно "виставу" з начебто викраденням Мурашова, який через декілька днів опинився на контрольованій території. Даю 100% гарантію - Мартинюк також опиниться через деякий час поза окупацією і буде розказувати, як він "в танкє горєл"
показати весь коментар
11.10.2022 16:48 Відповісти
...Интресно откуда инфа от самого ФСБ??!! а зачем так сложно... зачем агентам Москвы (если это правда) возвращатся в Киев, если их вы уже раскрыли????
показати весь коментар
11.10.2022 17:18 Відповісти
Затєм, що ************ ще тут. Інфа у мене з голови, бо я, на відміну від деяких, думаю головою, а не телевізором. Напишеш у докладній Енергоатому, вольво
показати весь коментар
11.10.2022 17:47 Відповісти
а самому что слабо потом прошибает твои утверждения тянут на уголовное дело...обвиняешщь людей в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления..ГОЛОСЛОВНО... а если ты-- что то знаешь- что говорит о составе преступления этих лиц и не сообщаешь структурам- то ты соучастник или балаболка и за такое можно по пенделю схлопотать... я в отличии от тебя вумного пишу заяву от себя с подным ФИО в компетентные органы --где предлагаю-- проверить мои предположения или версии или данные о совершенном или как возможном совершении преступления- конкретным лицом или группой конкретных лиц.. я юрист и понимаю разницу между абы ********* и когда,.... и тем что возможно тут и состав преступления...
показати весь коментар
11.10.2022 18:44 Відповісти
вольво, ти тупий, як "масквічь". Писати заяви у наші "органи" - марна справа. Там сидять такі ж, як і ти, "юрісти"
показати весь коментар
11.10.2022 19:50 Відповісти
 
 