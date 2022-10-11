Із САУ, мінометів та РСЗВ: росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини
11 жовтня російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"З 11:00 до 11:35 спостерігачі зафіксували 10 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі Сеньківки. З 11:20 до 11:50 повідомили про 10 приходів, імовірно з РСЗВ, 5 приходів, імовірно з міномета 82 мм, та 10 приходів, імовірно з САУ, в районі Ясної Поляни", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, з 12:30 до 12:55 надійшла інформація про чотири приходи, імовірно з міномета 120 мм, в районі Сеньківки.
У районі населеного пункту Гай з 11:25 до 13:10 зафіксували 20 приходів, імовірно САУ.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", – йдеться в повідомленні.
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