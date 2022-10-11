США допоможуть Україні усунути наслідки масованого ракетного обстрілу, - посол США Брінк

Сполучені Штати допоможуть Міністерству інфраструктури України усунути наслідки масованих атак Росії по цивільних об’єктах.

Про це повідомила у Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не зупиняється, і ми теж не будемо. Пишаюся співпрацею з Олександром Кубраковим, який зі своєю командою працюють над усуненням пошкоджень та продовжують боротьбу після варварських ударів Росії по будинках, школах та ігрових майданчиках", - йдеться в повідомленні.

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