США допоможуть Україні усунути наслідки масованого ракетного обстрілу, - посол США Брінк
Сполучені Штати допоможуть Міністерству інфраструктури України усунути наслідки масованих атак Росії по цивільних об’єктах.
Про це повідомила у Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна не зупиняється, і ми теж не будемо. Пишаюся співпрацею з Олександром Кубраковим, який зі своєю командою працюють над усуненням пошкоджень та продовжують боротьбу після варварських ударів Росії по будинках, школах та ігрових майданчиках", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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+11 Владимир Бугов #511196
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@donikroman
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https://twitter.com/donikroman/status/1579872899376500736 1 ч
1. Як розповідають очевидці (на нараді було більше 30 людей), сьогодні, мер Харкова Терехов на нараді бився в істериці, що місто обстрілюють тому що в Харкові стоять ЗСУ. Що через обстріли які провокують військові, він не може почати навчальний процес в школах. Угу. В школах.
Тобто якщо з частотою ще так-сяк, то з напругою фігня получається - в них просто фізично нема трансформаторів, які б робили 220 вольт.
Хіба що виділити кошти на закупку підходящих трансформаторів в інших країнах.
Але проблема в тому, що виробництво в світі давно вже стало плановим, і розписано на досить довгий проміжок часу. На склад там давно вже ніхто не працює.
Дивіться реально на світ,, а не будуйте недосяжні повітряні замки.
Никакой реакции на референдумы, просто ноль. Никакой реакции на мобилизацию всеобщую. Никакой реакции на массовый террор против страны с 40 млн населения, ноль, просто ноль. Это конечно их право, но нельзя позволять им набирать политические очки за нас счет. А прямо объявить о предательстве Украины, о невыполненным данных ими обещаний еще в апреле. Никакого ленд-лиза нету и в помине, его свернули еще в апреле, атакмс давным давно готовы к отправке, но их лично Байден, лично он сам запретил передавать, чтобы не дай бог мы быстро не победили кацапов.
Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
За попередньою інформацією, сьогодні, близько 13:00, біля Токмака влучним ударом було знищено 6 російських С-300. Удар ЗСУ співпав з процесом перезаряджання установок, тому було знищено ще й комплект снарядів
Чи може скорше "Не вистачало б грошей" на армію, і, відповідно, на підтримку боєголовок у придатному стані?
Масований розпродаж військової техніки тобі пригадати?
«https://t.me/USEmbRussia/796 Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США: "Война может закончиться сегодня. Она может закончиться завтра, если Путин решит вывести войска. Войска, у которых с самого начала не было необходимости входить в Украину. Она может закончиться завтра, и она должна закончиться завтра." »
Такого не буде. А буде все тихо нишком. І про наявність лендлізу ворог окупант дізнається, коли отримає заряд з нього. Ну, і ми тоді ж, або чуть пізніше, дізнаємось...
Так я тобі скажу - він регулює те, хто має право надавати дозвіл на постачання конкретної техніки в Україну.
За цим Законом - Конгрес делегував це право Президенту, аби уникнути двоготривалої тяганини у комісіях і самому Конгресі.
А ти що думав там написано?
Погугліть.
"Я вас напевно розчарую, тому що остаточне розуміння, як буде виглядати ленд-ліз, ще народиться. Тому що наші партнери ще остаточно не завершили формувати модель. " Резніков.
Фактично ленд-ліз як той "суслік" з відомої комедії, його ніхто не бачить, але він є, на папері.
Адже навіть якщо б воно в 15-му році зареєструвалось - це б нічого не змінило!
А пишу я не для нього, а для притомних Українців.
Ти це вже випросив!
https://eurosolidarity.org/2022/10/11/poroshenko-pid-chas-zustrichi-z-poslom-ssha-brink-zaklykav-zbilshyty-postachannya-zbroyi-ta-pidtrymku-chlenstva-********-v-yes-i-nato/ Петро Порошенко у парку Шевченка, куди вчора влучила російська ракета, зустрівся з Послом США в Україні Бріджит Брінк і обговорив з нею збільшення постачання зброї з посиленням підтримки України та накладення на касапію нових санкцій .
«Важлива зустріч з Послом США Бріджит Брінк та, як завжди, вдумливий обмін думками. На місці розстріляного російськими нелюдями дитячого майданчику не треба навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки», - https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0y4ynMFtkzur79HdQ6vfStRs2mZwSM2TCjjrzqK6ecsivXGNAaeTXnQ4XdeUZSKBkl/ пише Порошенко у Facebook. https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/9f9acc5e-c476-41d4-bcbf-3b9af8560474-1024x576.jpeg «Захист нашого неба і моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція до ЄС і НАТО - все це і є шлях до миру і наша формула перемоги. Разом переможемо!», - наголошує п'ятий Президент.
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І дякуємо.