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Новини Агресія Росії проти України
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США допоможуть Україні усунути наслідки масованого ракетного обстрілу, - посол США Брінк

брінк

Сполучені Штати допоможуть Міністерству інфраструктури України усунути наслідки масованих атак Росії по цивільних об’єктах.

Про це повідомила у Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не зупиняється, і ми теж не будемо. Пишаюся співпрацею з Олександром Кубраковим, який зі своєю командою працюють над усуненням пошкоджень та продовжують боротьбу після варварських ударів Росії по будинках, школах та ігрових майданчиках", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Створюємо штаб по реагуванню на пошкодження енергетичної інфраструктури, - Зеленський

Автор: 

обстріл (28196) США (22473) Україна (5861) інфраструктура (487) Брінк (225)


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Топ коментарі
+15
11 жовтня ЗСУ знищили установки С-300 армії РФ, які щоночі обстрілювали Запоріжжя та Запорізьку область.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

За попередньою інформацією, сьогодні, близько 13:00, біля Токмака влучним ударом було знищено 6 російських С-300. Удар ЗСУ співпав з процесом перезаряджання установок, тому було знищено ще й комплект снарядів
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11.10.2022 20:45
+11
Якби не допомога США то я не впевнений чи змогли би писати коменти і взагалі чи булиб живі. За все велика подяка США.
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11.10.2022 20:47
+10
Роман Донік

@donikroman

·

https://twitter.com/donikroman/status/1579872899376500736 1 ч

1. Як розповідають очевидці (на нараді було більше 30 людей), сьогодні, мер Харкова Терехов на нараді бився в істериці, що місто обстрілюють тому що в Харкові стоять ЗСУ. Що через обстріли які провокують військові, він не може почати навчальний процес в школах. Угу. В школах.

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11.10.2022 20:40
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Віталій вимкніть телемарафон з 20:00 і до кінця року. Бережіть електроенергію.ворог не Америка ворог Кацапстан
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11.10.2022 20:46 Відповісти
Та це злий сарказм. Я те лайно не дивлюсь. Я не правий був коли це написав. Могли б трохи швидше допомагати, я ось про що.
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11.10.2022 20:48 Відповісти
ну тоді вибачте,не гарячкуйте,усі і так на нервах
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11.10.2022 20:49 Відповісти
та швидкість допомоги залежить від швидкості навчання української обслуги роботі на штатівській техніці...
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11.10.2022 21:09 Відповісти
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11.10.2022 20:48 Відповісти
У Києві відновили рух на місці удару біля парку Шевченка і взялися за "міст Кличка"

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11.10.2022 20:31 Відповісти
Лучше бы причину усунули, а не наслидки
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11.10.2022 20:34 Відповісти
Але ракет ATACMS, не дамо. Танків і сау не дамо. Я нагадаю, США наймогутніша військова країна.
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11.10.2022 20:34 Відповісти
Сьогодні начебто Білий Дім заявив якось цікаво, що "не виключать у постачанні тактичних ракет", але коли... Думаю першими всеодно дізнаються саме кацапи, але є нюанс
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11.10.2022 20:39 Відповісти
с чего вы решили что они что-то должны?
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11.10.2022 20:41 Відповісти
Не те що "должни", а зобов"язані за фактично вкрадені в України ядерні боєзаряди, порізані ракети та стратегічні бомбардувальники.
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11.10.2022 20:51 Відповісти
если я правильно помню, то там Украине отвалили ещё поллярда долярив и обеспечение ядерного топлива для АЭС. Такие деньги когда в стране купоны как туалетная бумага были совсем кстати. А договор безопасности это так, дополнение типа обещайте на нас не нападать, главное денег дайте.
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11.10.2022 21:50 Відповісти
Україна отримала приблизно на лярд у.о. ядерного палива для АЕС та списання боргів за газ. Але якщо вірити Ю.Костенко який керівником делегації з ядерного озброєння Україна витратила на утилізацію ЯЗ 4-6 лярдів у.о.. Тобто Україну фактично обікрали двічі.
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11.10.2022 22:24 Відповісти
А может лучше Атакамс?
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11.10.2022 20:35 Відповісти
Да лучше сразу авианосец с ЯО
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11.10.2022 20:36 Відповісти
Не пройде через Босфор.
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11.10.2022 20:39 Відповісти
Я готов лично помогать толкать его через сушу
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11.10.2022 20:40 Відповісти
краще б дали сотню авенджерів
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11.10.2022 20:36 Відповісти
Роман Донік

@donikroman

·

https://twitter.com/donikroman/status/1579872899376500736 1 ч

1. Як розповідають очевидці (на нараді було більше 30 людей), сьогодні, мер Харкова Терехов на нараді бився в істериці, що місто обстрілюють тому що в Харкові стоять ЗСУ. Що через обстріли які провокують військові, він не може почати навчальний процес в школах. Угу. В школах.

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11.10.2022 20:40 Відповісти
а потом он спаймал кота и сьел. честно, я там тоже был с теми очевидцами
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11.10.2022 20:45 Відповісти
Мати каже сину- бери рушницю та йди захищай дім. Тільки подалі в полі, щоб нам нічого не прилетіло...Іди з богом...
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11.10.2022 20:48 Відповісти
пока мы будем боятся бить по рашке в ответ и заботится о пленных лучше чем о наших пенсионерах, то так и будем получать помощь только для ликвидации последствий
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11.10.2022 20:43 Відповісти
Думаю, що це повинен бути не ігровиймайданчик, а трансформаторні підстанції на інше обладнання.
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11.10.2022 20:44 Відповісти
Тільки не забувайте, що в Америці напруга 110 вольт, 60 гц.

Тобто якщо з частотою ще так-сяк, то з напругою фігня получається - в них просто фізично нема трансформаторів, які б робили 220 вольт.

Хіба що виділити кошти на закупку підходящих трансформаторів в інших країнах.
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11.10.2022 21:10 Відповісти
Можуть придбати в третіх країнах чи інше.
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11.10.2022 21:32 Відповісти
Так я ж про це і пишу!

Але проблема в тому, що виробництво в світі давно вже стало плановим, і розписано на досить довгий проміжок часу. На склад там давно вже ніхто не працює.
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11.10.2022 21:35 Відповісти
Думаю необхідну нам кількість можливо знайти швидко. Мова не про сотні одиниць на цей час, дякувати Богу. Крім того є резервні в будь якому випадку, думаю такі країни як Чехія, Польща наприклад,погодяться тимчасово залишитися без якоїсь кількості резервних.
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11.10.2022 21:47 Відповісти
Це при якому Прем'єрі знайшлись би гроші - при Кинахі, Янику, Азарові? Чи може Юлі, або Єханурові чи Арбузові?

Дивіться реально на світ,, а не будуйте недосяжні повітряні замки.
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11.10.2022 22:30 Відповісти
Резервні в сусідніх країнах, не дочитали ))
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11.10.2022 22:46 Відповісти
Та ти взагалі два моїх коментаря не прочитав, в яких я про це пишу!
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12.10.2022 06:02 Відповісти
Один)))🤣
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12.10.2022 09:00 Відповісти
Последствия устранит лишь уничтожение кацапов и ничего кроме этого. Надо открыто поднимать этот вопрос, хватит молчать в своих выступления и публично потребовать от Байдена заявить, будет ли он поставлять нормальное вооружение (притом даже не по цене вопрос, если на то пошло, то томагавк может стоить даже дешевле, чем 2 артиллерийских снаряда, с десятикратно большей дальностью и поражающей силой) или же не будет. Это надо сделать до выборов в Конгресс в США, чтобы Байден не пытался набрать себе политический рейтинг за счет наших жизней. Еще раз, денег выделено очень, очень много, но куда они ушли? Самолет ф-18 старенький с хранения, ракеты к нему - стоят очень дешево. Обслужим его как-нибудь сами, разберемся, всегда есть ЧВК. Ракета томагавк не особо высокоточная (цели для нее будут большими в размерах) стоит как 2 снаряда, ну может не 2, а 3 или 4, но 155мм высокоточных. И при этом ущерба врагу эта ракета может нанести так много, что уничтожит с десяток бомбардировщиков на кацапских самолетах.

Никакой реакции на референдумы, просто ноль. Никакой реакции на мобилизацию всеобщую. Никакой реакции на массовый террор против страны с 40 млн населения, ноль, просто ноль. Это конечно их право, но нельзя позволять им набирать политические очки за нас счет. А прямо объявить о предательстве Украины, о невыполненным данных ими обещаний еще в апреле. Никакого ленд-лиза нету и в помине, его свернули еще в апреле, атакмс давным давно готовы к отправке, но их лично Байден, лично он сам запретил передавать, чтобы не дай бог мы быстро не победили кацапов.
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11.10.2022 20:44 Відповісти
11 жовтня ЗСУ знищили установки С-300 армії РФ, які щоночі обстрілювали Запоріжжя та Запорізьку область.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

За попередньою інформацією, сьогодні, близько 13:00, біля Токмака влучним ударом було знищено 6 російських С-300. Удар ЗСУ співпав з процесом перезаряджання установок, тому було знищено ще й комплект снарядів
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11.10.2022 20:45 Відповісти
Якби не допомога США то я не впевнений чи змогли би писати коменти і взагалі чи булиб живі. За все велика подяка США.
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11.10.2022 20:47 Відповісти
Якби не "допомога" США в України була б ядерна зброя, ракети та літаки здатні вдарити по бункеру лисого чорта та скупченнях орків на кордоні.
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11.10.2022 20:55 Відповісти
Впевнений?

Чи може скорше "Не вистачало б грошей" на армію, і, відповідно, на підтримку боєголовок у придатному стані?

Масований розпродаж військової техніки тобі пригадати?
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11.10.2022 21:26 Відповісти
Думаю , що пару сотень боєзарядів та кілька стратегічних літаків Україна змогла б доглянути, а решту можна було продати, а не віддати за нікчемний папірець у вигляді меморандуму. Байку,що Україна була не здатна утримувати ядерний арсенал придумали для відбілювання кравчука, коли населення почало серйозно цікавитися, а чому ми задарма віддали таку зброю.
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11.10.2022 22:08 Відповісти
до речі, про Америку. Нещодавно... та ні, це було вчора! - від касапів була інфа, ніби чиновник Радбезу США Джон Кірбі вимагав від України піти на переговори з ******. Насправді, заява була іншою. І сьогодні посольство США на мокші показало правдиву інфу від Кірбі:
«https://t.me/USEmbRussia/796 Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США: "Война может закончиться сегодня. Она может закончиться завтра, если Путин решит вывести войска. Войска, у которых с самого начала не было необходимости входить в Украину. Она может закончиться завтра, и она должна закончиться завтра." »
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11.10.2022 21:01 Відповісти
Краще б чиновник Радбезу США Кірбі запитав у свого президента Байдена коли почнеться повноцінний ленд-ліз для України. Просто слухав трампіста Табаха і він говорив дуже нерадісні чутки, що дємократи вже заявляють, що закон про ленд-ліз має чисто символічне значення, його повноцінного запуску не буде, тільки обмежене постачання певних видів зброї.
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11.10.2022 21:11 Відповісти
тобі потрібен звіт що скільки і якої техніки в рамках ленд-лізу США направляє до України?
Такого не буде. А буде все тихо нишком. І про наявність лендлізу ворог окупант дізнається, коли отримає заряд з нього. Ну, і ми тоді ж, або чуть пізніше, дізнаємось...
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11.10.2022 21:15 Відповісти
А чому тоді і про гаубиці і про хімарси з ракетами гучно піарили на весь світ ? Тишком-нишком, уночі розпилюють бюджетні кошти в Україні , а в США чиновники зобов"язані відчитуватися перед платниками податків куди йдуть їхні податки. А про виділення фінансування під ленд-ліз в США жодної новини, хоча там в жовтні почався фінансовий рік і відповіді видатки повинні бути закладені в бюджет країни.
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11.10.2022 21:47 Відповісти
Ти взагалі читав Закон про Лендліз? Знаєш, що він регулює?

Так я тобі скажу - він регулює те, хто має право надавати дозвіл на постачання конкретної техніки в Україну.

За цим Законом - Конгрес делегував це право Президенту, аби уникнути двоготривалої тяганини у комісіях і самому Конгресі.

А ти що думав там написано?
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11.10.2022 21:32 Відповісти
Я думав там написано, що Україні будуть постачати потрібні їй види зброї за спрощеною процедурою, яку байден повинен був розробити за 2 місяці після підписання закону. Але вже пройшло 5 місяців і по ленд-лізу Україна нічого не отримала ? Вже 8 місяць Україна просить танки,літаки, ракети, але байден чомусь морозиться. Почитай яку і скільки техніки США передало Афганістану для боротьби проти піхоти на джипах: десятки літаків та гвинтокрилів, сотні броньовиків, РСЗВ , тисячі одиниць стрілецької зброї і більшість цього потрапило до рук талібів після рішення байдена покинути афган.
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11.10.2022 22:03 Відповісти
Те, що Ви думаєте що написано в Законі, і те, що в ньому є насправді - це дві великі різниці!

Погугліть.
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11.10.2022 22:23 Відповісти
Я погуглив і знайшов. "Ленд-ліз для України не працюватиме ще деякий час.Зараз Україна отримує допомогу за рештою програм, які надають зброю безоплатно і в необмежене користування. Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш".
"Я вас напевно розчарую, тому що остаточне розуміння, як буде виглядати ленд-ліз, ще народиться. Тому що наші партнери ще остаточно не завершили формувати модель. " Резніков.
Фактично ленд-ліз як той "суслік" з відомої комедії, його ніхто не бачить, але він є, на папері.
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11.10.2022 22:40 Відповісти
Тобто Ви вперто не хочете читати першоджерело?
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11.10.2022 23:56 Відповісти
Ти бачиш, КОЛИ він зареєструвався? Він "тупо гне кремлівську лінію" - "Ленд-лиз Украине ничево существеннава не даст!" (кацапи "спохватилися" - перейшли на українську мову у своїй підривній діяльності Але вже ПІЗНО!!!)
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12.10.2022 04:19 Відповісти
Головне - вони не розуміють, як, за якими ознаками вони паляться!

Адже навіть якщо б воно в 15-му році зареєструвалось - це б нічого не змінило!

А пишу я не для нього, а для притомних Українців.
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12.10.2022 06:00 Відповісти
Зрозуміло, коли відповісти на аргументи та факти не має чим починаються образи опонента. Злив зараховано.
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12.10.2022 19:17 Відповісти
Шановний, трохи поспіть , а то від перевтоми вам в 4 години ранку всюди кацапи ввижаються.
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12.10.2022 19:11 Відповісти
Не бзди, кацапський прихвостню! Я не просто "не сплю" - я (як справжній українець) ще й працюю Пастилу варю для внуків! А тебе хай "жаба давить"! В ж, злидні, крім "картохи с сольцой", нічого готувать не вмієте!
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12.10.2022 19:53 Відповісти
Та який ти українець Судячи з твоєї поведінки та риторики ти солов'їний викидень: агресивна риторика, нетерпимість до чужої думки і матюки у відповідь коли не має чим крити аргументи опонента. На зароблені на коментуванні гроші, купи сушарку для фруктів і овочів з піддоном для пастили, будеш вночі спати , а здоровий сон заспокоює
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12.10.2022 20:02 Відповісти
Теля дурнувате! Де ти у мене "матюки" знайшов? Та й у тебе формування фраз свідчить про те, що українська мова тобі не рідна Ти спочатку пишеш фразу російською, а потім її перекладаєш українською - про це словесні звороти кажуть ТАК як пишеш ти - тільки кацап писатиме Сушарка у мене є Але для того, щоб "сушить", яблучне пюре попередньо "уварюють" А це можна робить, тільки постійно помішуючи - щоб не пригоряло Теля дурне! Ти-б хоч поцікавився, з ким ти "зогризаєшся" і "жизні вчиш"! Я тут кулінарну тему веду, а він мене кулінарії вчить зібрався! Соплі підбери спочатку! І де вас , таких тупих , набирають? На якій помийниці?
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12.10.2022 20:14 Відповісти
Дядьку, ти не "холодний" ти гарячий, вірніше Яр гарячковий. Ти спочатку перевір себе на знання "рідної" мови. Сам пишеш російські слова, якісь дебільні алегорії, спонтанно ставиш розділові знаки. Ніхто на тебе не " зогризається", кому потрібен такий могутній диванний воїні із захмарним відчуттям власної важливості.Просто весело тебе дражнити і спостерігати як ти гавкаєш та сиплеш прокльонами як мале цуценя, коли його спеціально провокують діти. Попий водички і остудись.
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12.10.2022 20:25 Відповісти
Я краще ту водичку тобі на голову виллю! Де ти "спонтанність" у розстановці розділових знаків у мене знайшов? Чи - "аби висраться"? "Дражнитель" недороблений! Йди в сраку!
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12.10.2022 20:42 Відповісти
Не шановний, витри слину з монітора та прочитай мої пости ще раз. В них я чітко, із посиланням на джерела висловив свою думку. І якщо у мене інша думка це не означає, що я дурний або ворог, просто у мене своя думка, яка може відрізнятися від твоєї. Натомість, ти замість аргументованої відповіді, зчинив як недорізане порося лемент про якісь кацапські лінії, підривну діяльність, почав ображати мене, писати кумедні приказки та слова на мордорській мові. Вчися спілкуватися, адекватно сприймати факти, навіть якщо вони і не вкладаються у твій шаблон світогляду , не будь бидлом.
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12.10.2022 20:57 Відповісти
---------------------------------уй!
Ти це вже випросив!
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12.10.2022 21:23 Відповісти
Яке кумедне бидло Напевно, забите і затуркане в реальному житті, але в інтернеті справжній "херой", який насолоджується можливістю безкарно хамити і ображати інших. І твоя "потужна" та аргументована відповідь на мій пост також доволі прогнозована: очевидно, що це і є твій життєвий напрямок.
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12.10.2022 21:42 Відповісти
І про діяльність послиці США Бріджіт Брінк в Україні:
https://eurosolidarity.org/2022/10/11/poroshenko-pid-chas-zustrichi-z-poslom-ssha-brink-zaklykav-zbilshyty-postachannya-zbroyi-ta-pidtrymku-chlenstva-********-v-yes-i-nato/ Петро Порошенко у парку Шевченка, куди вчора влучила російська ракета, зустрівся з Послом США в Україні Бріджит Брінк і обговорив з нею збільшення постачання зброї з посиленням підтримки України та накладення на касапію нових санкцій .
«Важлива зустріч з Послом США Бріджит Брінк та, як завжди, вдумливий обмін думками. На місці розстріляного російськими нелюдями дитячого майданчику не треба навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки», - https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0y4ynMFtkzur79HdQ6vfStRs2mZwSM2TCjjrzqK6ecsivXGNAaeTXnQ4XdeUZSKBkl/ пише Порошенко у Facebook. https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/9f9acc5e-c476-41d4-bcbf-3b9af8560474-1024x576.jpeg «Захист нашого неба і моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція до ЄС і НАТО - все це і є шлях до миру і наша формула перемоги. Разом переможемо!», - наголошує п'ятий Президент.
https://eurosolidarity.org/2022/10/ https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/81******-1ff4-4851-81a0-2ba61b28697e-1030x438.jpeg
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11.10.2022 21:06 Відповісти
God Bless America!
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11.10.2022 21:28 Відповісти
Брiджит Брiнк - ДЯКУЕМО!
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11.10.2022 22:07 Відповісти
Будемо надіятись. Варіантів не багато.

І дякуємо.
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11.10.2022 23:41 Відповісти
 
 