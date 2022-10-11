Надвечір російська армія двічі обстріляла прикордоння Сумської області, - ОК "Північ"
Російські війська сьогодні ввечері двічі обстріляли прикордонні райони Сумської області.
Про це повідомило оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"З 19:00 до 19:25 зафіксовано 7 приходів, імовірно з міномета 120 мм, з території РФ по території України в районі населеного пункту Ходине. З 20:25 до 20:55 повідомили про 8 приходів, імовірно з РСЗВ, в районі Ходине" - йдеться в повідомленні.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добрий Хемінгуель
показати весь коментар11.10.2022 22:01 Відповісти Мені подобається 0
Urs
показати весь коментар11.10.2022 22:28 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль