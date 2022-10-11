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Надвечір російська армія двічі обстріляла прикордоння Сумської області, - ОК "Північ"

область,сумська

Російські війська сьогодні ввечері двічі обстріляли прикордонні райони Сумської області.

Про це повідомило оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"З 19:00 до 19:25 зафіксовано 7 приходів, імовірно з міномета 120 мм, з території РФ по території України в районі населеного пункту Ходине. З 20:25 до 20:55 повідомили про 8 приходів, імовірно з РСЗВ, в районі Ходине" - йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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Автор: 

обстріл (28196) Сумська область (3541)


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Потрібно відсувати кордон в Росію хоча б на пару районів, щоб по своїй території пуляли.
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11.10.2022 22:01 Відповісти
"двигать границы" - это очень дорого, и в общем-то не реально. Значительно дешевле и действенней моментальный ответ - один 105мм из L119 прямо в плиту и один 155мм из М777 прямо в БМ-21. ******** каждый день калмыцко-кацапских артиллеристов подвозить.
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11.10.2022 22:28 Відповісти
 
 