Надвечір російська армія двічі обстріляла прикордоння Сумської області, - ОК "Північ"

Російські війська сьогодні ввечері двічі обстріляли прикордонні райони Сумської області.

Про це повідомило оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"З 19:00 до 19:25 зафіксовано 7 приходів, імовірно з міномета 120 мм, з території РФ по території України в районі населеного пункту Ходине. З 20:25 до 20:55 повідомили про 8 приходів, імовірно з РСЗВ, в районі Ходине" - йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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