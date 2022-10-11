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К вечеру российская армия дважды обстреляла приграничье Сумской области, - ОК "Північ"

область,сумська

Российские войска сегодня вечером дважды обстреляли приграничные районы Сумской области.

Об этом сообщило оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"С 19:00 до 19:25 зафиксировано 7 приходов, предположительно из миномета 120 мм, с территории РФ по территории Украины в районе населенного пункта Ходино. С 20:25 до 20:55 сообщили о 8 приходах, предположительно с РСЗО, в районе Ходино" - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

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обстрел (26891) Сумская область (2996)


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Потрібно відсувати кордон в Росію хоча б на пару районів, щоб по своїй території пуляли.
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11.10.2022 22:01 Ответить
"двигать границы" - это очень дорого, и в общем-то не реально. Значительно дешевле и действенней моментальный ответ - один 105мм из L119 прямо в плиту и один 155мм из М777 прямо в БМ-21. ******** каждый день калмыцко-кацапских артиллеристов подвозить.
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11.10.2022 22:28 Ответить
 
 