К вечеру российская армия дважды обстреляла приграничье Сумской области, - ОК "Північ"
Российские войска сегодня вечером дважды обстреляли приграничные районы Сумской области.
Об этом сообщило оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.
"С 19:00 до 19:25 зафиксировано 7 приходов, предположительно из миномета 120 мм, с территории РФ по территории Украины в районе населенного пункта Ходино. С 20:25 до 20:55 сообщили о 8 приходах, предположительно с РСЗО, в районе Ходино" - говорится в сообщении.
Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
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Добрий Хемінгуель
показать весь комментарий11.10.2022 22:01 Ответить Мне нравится 0
Urs
показать весь комментарий11.10.2022 22:28 Ответить Мне нравится 1
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