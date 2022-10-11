К вечеру российская армия дважды обстреляла приграничье Сумской области, - ОК "Північ"

Российские войска сегодня вечером дважды обстреляли приграничные районы Сумской области.

Об этом сообщило оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"С 19:00 до 19:25 зафиксировано 7 приходов, предположительно из миномета 120 мм, с территории РФ по территории Украины в районе населенного пункта Ходино. С 20:25 до 20:55 сообщили о 8 приходах, предположительно с РСЗО, в районе Ходино" - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

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