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У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи

миколаїв

У Миколаєві після опівночі пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне" та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Про вибухи в Миколаєві кореспонденти "Суспільного" повідомили о 00:32.

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Кім написав лише: "Русня збудилася. Тривога не просто так".

У Миколаївській області з 00:28 оголошена повітряна тривога.

Автор: 

вибух (4436) Миколаїв (1790) Кім Віталій (471)


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Вы у фашистов человечность ищите?
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12.10.2022 01:15 Відповісти
от ви даєте, нас з лютого ******** вночі
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12.10.2022 07:05 Відповісти
Кому не спиться в ніч глухую , @ ую , @ую 😕???
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12.10.2022 01:21 Відповісти
 
 