У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Миколаєві після опівночі пролунали вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне" та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Про вибухи в Миколаєві кореспонденти "Суспільного" повідомили о 00:32.
Кім написав лише: "Русня збудилася. Тривога не просто так".
У Миколаївській області з 00:28 оголошена повітряна тривога.
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FT FT
показати весь коментар12.10.2022 01:15 Відповісти Мені подобається 2
ruda
показати весь коментар12.10.2022 07:05 Відповісти Мені подобається 0
Amber
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