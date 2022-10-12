У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Миколаєві після опівночі пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне" та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Про вибухи в Миколаєві кореспонденти "Суспільного" повідомили о 00:32.

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Кім написав лише: "Русня збудилася. Тривога не просто так".

У Миколаївській області з 00:28 оголошена повітряна тривога.