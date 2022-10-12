Війська РФ атакували ракетами Запоріжжя, - ОВА

Росіяни нанесли ракетний удар по Запоріжжю.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Окупант атакував ракетами обласний центр. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується. Знаходитесь в укриттях! Є небезпека повторних атак!" - повідомив він.

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