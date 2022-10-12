УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4091 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 735 12

Війська РФ атакували ракетами Запоріжжя, - ОВА

запоріжжя

Росіяни нанесли ракетний удар по Запоріжжю.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Окупант атакував ракетами обласний центр. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується. Знаходитесь в укриттях! Є небезпека повторних атак!" - повідомив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли острів Хортиця у Запоріжжі, є руйнування. ФОТО

Автор: 

армія рф (17185) Запоріжжя (2258) обстріл (28196)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
Бідне Запоріжжя.Ні дня спокою.Виродки кацапські,горіти вам і всім вашим нащадкам в пеклі
показати весь коментар
12.10.2022 00:43
+22
тримайтеся Запорожці
показати весь коментар
12.10.2022 00:55
+14
Запоріжжя перетворюють на Маріуполь, скоти погані.
показати весь коментар
12.10.2022 00:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бідне Запоріжжя.Ні дня спокою.Виродки кацапські,горіти вам і всім вашим нащадкам в пеклі
показати весь коментар
12.10.2022 00:43 Відповісти
Ху@ ло перед смертю лютує 😡
показати весь коментар
12.10.2022 00:45 Відповісти
Запоріжжя перетворюють на Маріуполь, скоти погані.
показати весь коментар
12.10.2022 00:52 Відповісти
Рашисты - нелюди , будьте прокляты‼️
показати весь коментар
12.10.2022 08:41 Відповісти
тримайтеся Запорожці
показати весь коментар
12.10.2022 00:55 Відповісти
А циганская проститутка Сиярто говорит что это Украина не хочет мира. Поэтому сами по себе и стреляем видимо что нам скучно
показати весь коментар
12.10.2022 00:56 Відповісти
Миколаєві чутно вибухи
показати весь коментар
12.10.2022 00:58 Відповісти
Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави. За сьогоднішній ранок 28 ракет - із них 20 збито. Більше 15-ти безпілотників, майже всі - ударні іранські. Більшість збито.
показати весь коментар
12.10.2022 01:00 Відповісти
!!!! Прильот по Новій Каховці - до 100 мертвих свинособак та біля 30 одиниць техніки знищено !!!!
показати весь коментар
12.10.2022 01:08 Відповісти
Фото трех дневной давности. Сегодня попали в пустырь
показати весь коментар
12.10.2022 01:32 Відповісти
Андрей Татарченко

Ні на що не натякаю, але:
Тут ось надіслали:

1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.
6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:
7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону

Меньше
показати весь коментар
12.10.2022 01:35 Відповісти
Под фотографией разрушенного дома должна быть подпись: Запорожье - Украинская Герника. Этими словами есть возможность достучаться до сердец европейских снобов.
показати весь коментар
12.10.2022 15:44 Відповісти
 
 