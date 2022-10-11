Росіяни обстріляли острів Хортиця у Запоріжжі, є руйнування. ФОТО
Більша частина ракет, які випустив по Запоріжжю ворог зранку, впали на острів Хортиця.
Про це в телеграмі повідомляє заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Зранку знову прильоти. Російські терористи завдали 12 ракетних ударів по місту. Найбільше ракет прилетіло в острів Хортиця, там руйнувань зазнали будівлі, вибиті шибки та пошкоджено дах, дві ракети прилетіли біля бази відпочинку "Металург". Частина прильотів прийшлася на лісосмугу. Одна ракета влучила в скелю на острові", - написав Тимошенко.
За його словами, безпосередньо в місті пошкоджено автосалон, за попередньою інформацією один цивільний загинув, в сусідніх будинках ударною хвилею вибило шибки. В одному з районів пошкоджено трубопровід.
Комунальні служби працюють над відновленням наслідків російської панічної атаки.
Як повідомлялося, ворог випустив по громадських об'єктах Запоріжжя 12 ракет С-300.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І навіть Пороха.
Всіх трьох разом
Взагалі, таке враження, що влада Запоріжжя захищати взагалі не збиралася...
Зараз Путлер повторює істерику Гітлера, який витрачав левову частину військового бюджету на ФАУ, якими обстрілював Великобританію - що не мало жодного військового сенсу і не принесло ніякої користі.