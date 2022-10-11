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Росіяни обстріляли острів Хортиця у Запоріжжі, є руйнування. ФОТО

Більша частина ракет, які випустив по Запоріжжю ворог зранку, впали на острів Хортиця.

Про це в телеграмі повідомляє заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку знову прильоти. Російські терористи завдали 12 ракетних ударів по місту. Найбільше ракет прилетіло в острів Хортиця, там руйнувань зазнали будівлі, вибиті шибки та пошкоджено дах, дві ракети прилетіли біля бази відпочинку "Металург". Частина прильотів прийшлася на лісосмугу. Одна ракета влучила в скелю на острові", - написав Тимошенко.

За його словами, безпосередньо в місті пошкоджено автосалон, за попередньою інформацією один цивільний загинув, в сусідніх будинках ударною хвилею вибило шибки. В одному з районів пошкоджено трубопровід.

Також читайте: Під завалами зруйнованого будинку в Запоріжжі знайшли тіла 6 людей

Комунальні служби працюють над відновленням наслідків російської панічної атаки.

Як повідомлялося, ворог випустив по громадських об'єктах Запоріжжя 12 ракет С-300.

Росіяни обстріляли острів Хортиця у Запоріжжі, є руйнування 01

Також читайте: Росіяни атакували ракетами об’єкти інфраструктури у Запоріжжі, - Старух


Росіяни обстріляли острів Хортиця у Запоріжжі, є руйнування 02
Росіяни обстріляли острів Хортиця у Запоріжжі, є руйнування 03
Росіяни обстріляли острів Хортиця у Запоріжжі, є руйнування 04
Росіяни обстріляли острів Хортиця у Запоріжжі, є руйнування 05

Автор: 

Запоріжжя (2265) обстріл (28435) Тимошенко Кирило (558) Хортиця заповідник (25)


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Топ коментарі
+17
Під асфальтом зарита..
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11.10.2022 11:56
+15
І знову питання-Де наша відповідь, курва?
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11.10.2022 11:54
+12
і Бандери.
І навіть Пороха.
Всіх трьох разом
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11.10.2022 12:01
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І знову питання-Де наша відповідь, курва?
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11.10.2022 11:54 Відповісти
складається таке враження, що зеленопикі використовують обстріли кацапньой Запоріжжя як засіб тиску на Захід для отримання певної зброї
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11.10.2022 11:56 Відповісти
може це мстя за нещодавний коррупційний скандал повʼязанний з зеленопикими про розкрадання гумдопомоги та покриття виїзду через Запоріжжя на окупованні территорії військовозобовʼязанних?
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11.10.2022 12:03 Відповісти
кста, недавно 40 машин выехало в сторону оккупированных территорий(а выезд запрещен)! как, вы спросите? 15 000 грн с человека и ... поехали
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11.10.2022 12:56 Відповісти
Я вже тут писав, в мене дома 4 людини наразі з Херсонщини. 50 тис гривень і ніяких черг і досмотрів. Правда, вони приїхали звідти, а не туди. А ось одному треба було туди тимчасово повернутись, не зміг. 30-го загинув під обстрілом у Запоріжжі.
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11.10.2022 13:02 Відповісти
Так сподобалося, що хотів кацапам ще 50 тисяч завезти?
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11.10.2022 13:52 Відповісти
Під асфальтом зарита..
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11.10.2022 11:56 Відповісти
контрбатарейні радари? відповідь? мазохізм?
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11.10.2022 11:54 Відповісти
дурік які контрбатарейні удари проти ракет?
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11.10.2022 12:15 Відповісти
Там була база Мазепи
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11.10.2022 11:56 Відповісти
і Бандери.
І навіть Пороха.
Всіх трьох разом
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11.10.2022 12:01 Відповісти
С подачи Старуха врут все, - обстрел начался в 6-03 без сирен. Сирену включили по факту, как всегда... Было 16 ракет, - я стоял в коридоре и считал. Назначенцы ЗЕ в Запорожье еще та скотобаза!
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11.10.2022 12:01 Відповісти
Як ппо ракету збиває то теж добре бахає. Швагро казав, що хата підскакувала.
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11.10.2022 12:27 Відповісти
Це ті, що ще й " гуманітарку" тирили?!...
Взагалі, таке враження, що влада Запоріжжя захищати взагалі не збиралася...
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11.10.2022 12:05 Відповісти
Вбийте Баліцкого! Негайно! Вся фуйня в Запоріжжі керується саме ним! Там ціла мережа його "поплічиків".
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11.10.2022 12:26 Відповісти
Тут навіть проблема не відсутності чи недостатності ППО. Тут проблема в відсутності відповідей на обстріли. Ми ж зараз ближче до кордонів кацапії у Харківській, наприклад, області. Лупіть туди. По чому завгодно. Я підкажу цілі. У кожній російській хаті сидить військовий, як мінімум потенційний. Якщо він вийшов надвір посрать, то вбийте його самку. Якщо будуть претензії з боку міжнародної спільноти кажіть що вам Дужик з Цензору цілі вказав. Хай мене в розшук Інтерпол поставить.
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11.10.2022 12:44 Відповісти
Дурня. Витрачати цінні ********** на террор населення - завідомо програшна тактика, що гратиме на користь РФ - їм своїх людей ніколи не було шкода - але вони використають це по-повній на міжнародних майданчиках, бо бач, не тільки РФ займається тероризмом, а й Україна така сама.
Зараз Путлер повторює істерику Гітлера, який витрачав левову частину військового бюджету на ФАУ, якими обстрілював Великобританію - що не мало жодного військового сенсу і не принесло ніякої користі.
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11.10.2022 14:21 Відповісти
Треба активізувати ДРГ по всій расєї
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12.10.2022 13:46 Відповісти
 
 