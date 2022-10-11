Росіяни обстріляли острів Хортиця у Запоріжжі, є руйнування. ФОТО

Більша частина ракет, які випустив по Запоріжжю ворог зранку, впали на острів Хортиця.

Про це в телеграмі повідомляє заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку знову прильоти. Російські терористи завдали 12 ракетних ударів по місту. Найбільше ракет прилетіло в острів Хортиця, там руйнувань зазнали будівлі, вибиті шибки та пошкоджено дах, дві ракети прилетіли біля бази відпочинку "Металург". Частина прильотів прийшлася на лісосмугу. Одна ракета влучила в скелю на острові", - написав Тимошенко.

За його словами, безпосередньо в місті пошкоджено автосалон, за попередньою інформацією один цивільний загинув, в сусідніх будинках ударною хвилею вибило шибки. В одному з районів пошкоджено трубопровід.

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Комунальні служби працюють над відновленням наслідків російської панічної атаки.

Як повідомлялося, ворог випустив по громадських об'єктах Запоріжжя 12 ракет С-300.

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