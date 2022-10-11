УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4382 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 442 5

Під завалами зруйнованого будинку в Запоріжжі знайшли тіла 6 людей

запоріжжя

У центрі Запоріжжя під завалами будинку, в який 10 жовтня влучила ракета, знайшли тіла шістьох загиблих.

Про це Укрінформу повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз відомо про шість загиблих, яких дістали з-під завалів будинку, в який влучила ракета", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти вдарили по Запоріжжю 12 ракетами: пошкоджено заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки, 1 людина загинула (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2258) обстріл (28196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні вже 15 ракет прилетіло в Запоріжжя😢😢😢🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬Чи нап'ються кацапи колись нашої крові? 🤬🤬🤬🤬🤬
показати весь коментар
11.10.2022 11:00 Відповісти
Ні, вони ман'яки. Чим більше вони отримують крові, тим більше вони хочуть. Тільки лікування мозку їм допоможе.. за допомогою кулі, краще розривної.
показати весь коментар
11.10.2022 14:27 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2022 11:02 Відповісти
ніч,всі спали,ще й ті прокляті суцільні плити як перекриттів,так і стін.Я дивуюсь,що хтось з під*їзду взагалі вижив.Можливо,з деяких квартир люди виїхали в інші регіони... Співчуття родичам загиблих... R.I.P...
показати весь коментар
11.10.2022 11:50 Відповісти
строительство давно устаревших панельных и даже кирпичных многоэтажек до сих пор не запрещено.
показати весь коментар
11.10.2022 12:57 Відповісти
 
 