Під завалами зруйнованого будинку в Запоріжжі знайшли тіла 6 людей
У центрі Запоріжжя під завалами будинку, в який 10 жовтня влучила ракета, знайшли тіла шістьох загиблих.
Про це Укрінформу повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз відомо про шість загиблих, яких дістали з-під завалів будинку, в який влучила ракета", - йдеться в повідомленні.
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vita gunesh
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Евгений Агро
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