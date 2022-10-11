Под завалами разрушенного дома в Запорожье нашли тела 6 человек
В центре Запорожья под завалами дома, в который 10 октября попала ракета, обнаружили тела шестерых погибших.
Об этом Укринформу сообщили в Запорожской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на данный момент известно о шести погибших, извлеченных из-под завалов дома, в который попала ракета", - говорится в сообщении.
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