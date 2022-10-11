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Новости Война
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Под завалами разрушенного дома в Запорожье нашли тела 6 человек

запоріжжя

В центре Запорожья под завалами дома, в который 10 октября попала ракета, обнаружили тела шестерых погибших.

Об этом Укринформу сообщили в Запорожской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на данный момент известно о шести погибших, извлеченных из-под завалов дома, в который попала ракета", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты ударили по Запорожью 12 ракетами: повреждено учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома, 1 человек погиб (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (2645) обстрел (26891)


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Сьогодні вже 15 ракет прилетіло в Запоріжжя😢😢😢🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬Чи нап'ються кацапи колись нашої крові? 🤬🤬🤬🤬🤬
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11.10.2022 11:00 Ответить
Ні, вони ман'яки. Чим більше вони отримують крові, тим більше вони хочуть. Тільки лікування мозку їм допоможе.. за допомогою кулі, краще розривної.
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11.10.2022 14:27 Ответить
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11.10.2022 11:02 Ответить
ніч,всі спали,ще й ті прокляті суцільні плити як перекриттів,так і стін.Я дивуюсь,що хтось з під*їзду взагалі вижив.Можливо,з деяких квартир люди виїхали в інші регіони... Співчуття родичам загиблих... R.I.P...
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11.10.2022 11:50 Ответить
строительство давно устаревших панельных и даже кирпичных многоэтажек до сих пор не запрещено.
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11.10.2022 12:57 Ответить
 
 