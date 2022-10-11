Оккупанты ударили по Запорожью 12 ракетами: повреждено учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома, 1 человек погиб (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня утром рашисты ударили по Запорожью ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"В результате утреннего ракетного обстрела повреждения также получили учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие. Россия - страна-террорист", - отметил он.





Позже глава Запорожской ОВА Александр Старух уточнил в телеграм-канале, что был нанесен ракетный удар из 12 ракет С-300, поразивших общественные объекты.

"2 ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб 1 человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Другие ракеты поразили учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория", - пишет он.

Смотрите также: Армия РФ всю ночь обстреливала Днепропетровщину "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией, - Резниченко. ФОТОрепортаж



