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Новости Война
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Оккупанты ударили по Запорожью 12 ракетами: повреждено учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома, 1 человек погиб (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня утром рашисты ударили по Запорожью ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"В результате утреннего ракетного обстрела повреждения также получили учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие. Россия - страна-террорист", - отметил он.

Оккупанты ударили по Запорожью 12 ракетами: повреждено учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома, 1 человек погиб (обновлено) 01
Оккупанты ударили по Запорожью 12 ракетами: повреждено учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома, 1 человек погиб (обновлено) 02

Позже глава Запорожской ОВА Александр Старух уточнил в телеграм-канале, что был нанесен ракетный удар из 12 ракет С-300, поразивших общественные объекты.

"2 ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб 1 человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Другие ракеты поразили учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория", - пишет он.

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Оккупанты ударили по Запорожью 12 ракетами: повреждено учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома, 1 человек погиб (обновлено) 03

Оккупанты ударили по Запорожью 12 ракетами: повреждено учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома, 1 человек погиб (обновлено) 04
Оккупанты ударили по Запорожью 12 ракетами: повреждено учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома, 1 человек погиб (обновлено) 05

Автор: 

Запорожье (2645) крылатые ракеты (878) обстрел (26891) ракеты (3550)


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Военный объект - автосалон, и тот без машин давно
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11.10.2022 08:14 Ответить
Чтоб вы все сдохли , рашисткие ***** . Сейчас опять Зеленский выступит с видосиком. Сил уже нет смотреть на это рашисткое скотство. и блеяние Зеленского. .
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11.10.2022 08:15 Ответить
Так кто отдал ядерное оружие? Ваш любимы Кучма.
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11.10.2022 08:38 Ответить
5 грудня 1994 року було підписано Будапештський меморандум
2 червня 1996 Україна офіційно втратила ядерний статус

Президент Кучма, Порошенко у 1993-1998 роках директор Українського промислово-інвестиційного концерну, Зеленскому 16 років, школьник, грає в КВН.
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11.10.2022 08:55 Ответить


Maria Pevchikh

@pevchikh

Как хорошо, что Симоньян не 70 лет, а всего 42. Реально долго успеет посидеть.

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11.10.2022 08:21 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.10.2022 09:54 Ответить
 
 