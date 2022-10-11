Россияне обстреляли остров Хортица в Запорожье, есть разрушения. ФОТО

Большая часть ракет, выпущенных врагом утром по Запорожью, упали на остров Хортица.

Об этом в телеграме сообщает заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Утром снова прилеты. Российские террористы нанесли 12 ракетных ударов по городу. Больше всего ракет прилетело в остров Хортица, там разрушения получили здания, выбиты стекла и повреждена крыша, две ракеты прилетели возле базы отдыха "Металлург". Часть прилетов пришлась на лесополосу. Одна ракета попала в скалу на острове", – написал Тимошенко.

По его словам, непосредственно в городе поврежден автосалон, по предварительной информации один гражданский погиб, в соседних домах ударной волной выбило стекла. В одном из районов поврежден трубопровод.

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Коммунальные службы работают над восстановлением последствий российской панической атаки.

Как сообщалось, враг выпустил по гражданским объектам Запорожья 12 ракет С-300.

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