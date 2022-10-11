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Россияне обстреляли остров Хортица в Запорожье, есть разрушения. ФОТО

Большая часть ракет, выпущенных врагом утром по Запорожью, упали на остров Хортица.

Об этом в телеграме сообщает заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Утром снова прилеты. Российские террористы нанесли 12 ракетных ударов по городу. Больше всего ракет прилетело в остров Хортица, там разрушения получили здания, выбиты стекла и повреждена крыша, две ракеты прилетели возле базы отдыха "Металлург". Часть прилетов пришлась на лесополосу. Одна ракета попала в скалу на острове", – написал Тимошенко.

По его словам, непосредственно в городе поврежден автосалон, по предварительной информации один гражданский погиб, в соседних домах ударной волной выбило стекла. В одном из районов поврежден трубопровод.

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Коммунальные службы работают над восстановлением последствий российской панической атаки.

Как сообщалось, враг выпустил по гражданским объектам Запорожья 12 ракет С-300.

Россияне обстреляли остров Хортица в Запорожье, есть разрушения 01

Смотрите: Ракетными ударами по Запорожью повреждено около 40 многоэтажек и более двухсот частных домов. ФОТОрепортаж


Россияне обстреляли остров Хортица в Запорожье, есть разрушения 02
Россияне обстреляли остров Хортица в Запорожье, есть разрушения 03
Россияне обстреляли остров Хортица в Запорожье, есть разрушения 04
Россияне обстреляли остров Хортица в Запорожье, есть разрушения 05

Запорожье (2651) обстрел (27114) Тимошенко Кирилл (432) Хортица заповедник (29)


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Топ комментарии
+17
Під асфальтом зарита..
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11.10.2022 11:56
+15
І знову питання-Де наша відповідь, курва?
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11.10.2022 11:54
+12
і Бандери.
І навіть Пороха.
Всіх трьох разом
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11.10.2022 12:01
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І знову питання-Де наша відповідь, курва?
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11.10.2022 11:54 Ответить
складається таке враження, що зеленопикі використовують обстріли кацапньой Запоріжжя як засіб тиску на Захід для отримання певної зброї
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11.10.2022 11:56 Ответить
може це мстя за нещодавний коррупційний скандал повʼязанний з зеленопикими про розкрадання гумдопомоги та покриття виїзду через Запоріжжя на окупованні территорії військовозобовʼязанних?
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11.10.2022 12:03 Ответить
кста, недавно 40 машин выехало в сторону оккупированных территорий(а выезд запрещен)! как, вы спросите? 15 000 грн с человека и ... поехали
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11.10.2022 12:56 Ответить
Я вже тут писав, в мене дома 4 людини наразі з Херсонщини. 50 тис гривень і ніяких черг і досмотрів. Правда, вони приїхали звідти, а не туди. А ось одному треба було туди тимчасово повернутись, не зміг. 30-го загинув під обстрілом у Запоріжжі.
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11.10.2022 13:02 Ответить
Так сподобалося, що хотів кацапам ще 50 тисяч завезти?
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11.10.2022 13:52 Ответить
Під асфальтом зарита..
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11.10.2022 11:56 Ответить
контрбатарейні радари? відповідь? мазохізм?
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11.10.2022 11:54 Ответить
дурік які контрбатарейні удари проти ракет?
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11.10.2022 12:15 Ответить
Там була база Мазепи
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11.10.2022 11:56 Ответить
і Бандери.
І навіть Пороха.
Всіх трьох разом
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11.10.2022 12:01 Ответить
С подачи Старуха врут все, - обстрел начался в 6-03 без сирен. Сирену включили по факту, как всегда... Было 16 ракет, - я стоял в коридоре и считал. Назначенцы ЗЕ в Запорожье еще та скотобаза!
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11.10.2022 12:01 Ответить
Як ппо ракету збиває то теж добре бахає. Швагро казав, що хата підскакувала.
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11.10.2022 12:27 Ответить
Це ті, що ще й " гуманітарку" тирили?!...
Взагалі, таке враження, що влада Запоріжжя захищати взагалі не збиралася...
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11.10.2022 12:05 Ответить
Вбийте Баліцкого! Негайно! Вся фуйня в Запоріжжі керується саме ним! Там ціла мережа його "поплічиків".
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11.10.2022 12:26 Ответить
Тут навіть проблема не відсутності чи недостатності ППО. Тут проблема в відсутності відповідей на обстріли. Ми ж зараз ближче до кордонів кацапії у Харківській, наприклад, області. Лупіть туди. По чому завгодно. Я підкажу цілі. У кожній російській хаті сидить військовий, як мінімум потенційний. Якщо він вийшов надвір посрать, то вбийте його самку. Якщо будуть претензії з боку міжнародної спільноти кажіть що вам Дужик з Цензору цілі вказав. Хай мене в розшук Інтерпол поставить.
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11.10.2022 12:44 Ответить
Дурня. Витрачати цінні ********** на террор населення - завідомо програшна тактика, що гратиме на користь РФ - їм своїх людей ніколи не було шкода - але вони використають це по-повній на міжнародних майданчиках, бо бач, не тільки РФ займається тероризмом, а й Україна така сама.
Зараз Путлер повторює істерику Гітлера, який витрачав левову частину військового бюджету на ФАУ, якими обстрілював Великобританію - що не мало жодного військового сенсу і не принесло ніякої користі.
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11.10.2022 14:21 Ответить
Треба активізувати ДРГ по всій расєї
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12.10.2022 13:46 Ответить
 
 