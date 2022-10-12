Войска РФ атаковали ракетами Запорожье, - ОВА

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Находитесь в укрытиях! Есть опасность повторных атак!" – сообщил он.

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