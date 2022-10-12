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Новости Война
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Войска РФ атаковали ракетами Запорожье, - ОВА

запоріжжя

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Находитесь в укрытиях! Есть опасность повторных атак!" – сообщил он.

Смотрите: Россияне обстреляли остров Хортица в Запорожье, есть разрушения. ФОТО

армия РФ (19047) Запорожье (2645) обстрел (26891)


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Топ комментарии
+26
Бідне Запоріжжя.Ні дня спокою.Виродки кацапські,горіти вам і всім вашим нащадкам в пеклі
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12.10.2022 00:43
+22
тримайтеся Запорожці
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12.10.2022 00:55
+14
Запоріжжя перетворюють на Маріуполь, скоти погані.
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12.10.2022 00:52
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Бідне Запоріжжя.Ні дня спокою.Виродки кацапські,горіти вам і всім вашим нащадкам в пеклі
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12.10.2022 00:43 Ответить
Ху@ ло перед смертю лютує 😡
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12.10.2022 00:45 Ответить
Запоріжжя перетворюють на Маріуполь, скоти погані.
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12.10.2022 00:52 Ответить
Рашисты - нелюди , будьте прокляты‼️
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12.10.2022 08:41 Ответить
тримайтеся Запорожці
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12.10.2022 00:55 Ответить
А циганская проститутка Сиярто говорит что это Украина не хочет мира. Поэтому сами по себе и стреляем видимо что нам скучно
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12.10.2022 00:56 Ответить
Миколаєві чутно вибухи
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12.10.2022 00:58 Ответить
Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави. За сьогоднішній ранок 28 ракет - із них 20 збито. Більше 15-ти безпілотників, майже всі - ударні іранські. Більшість збито.
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12.10.2022 01:00 Ответить
!!!! Прильот по Новій Каховці - до 100 мертвих свинособак та біля 30 одиниць техніки знищено !!!!
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12.10.2022 01:08 Ответить
Фото трех дневной давности. Сегодня попали в пустырь
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12.10.2022 01:32 Ответить
Андрей Татарченко

Ні на що не натякаю, але:
Тут ось надіслали:

1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.
6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:
7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону

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12.10.2022 01:35 Ответить
Под фотографией разрушенного дома должна быть подпись: Запорожье - Украинская Герника. Этими словами есть возможность достучаться до сердец европейских снобов.
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12.10.2022 15:44 Ответить
 
 