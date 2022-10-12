Трасс не збирається відкладати візит до Києва через ракетні обстріли

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс не має наміру відкладати візит до України через російські ракетні обстріли.

Заяву преспредставника резиденції прем'єра цитує The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На питання про те, як загроза продовження російських ракетних ударів по Києву може вплинути на можливий візит Трасс, представник офісу прем'єра відповів, що "прем'єр-міністерка має намір відвідати Україну якнайшвидше".

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"Я не можу міркувати про заходи безпеки під час таких поїздок і робити припущення щодо дат", – сказав він.