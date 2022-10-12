Трасс не збирається відкладати візит до Києва через ракетні обстріли
Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс не має наміру відкладати візит до України через російські ракетні обстріли.
Заяву преспредставника резиденції прем'єра цитує The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На питання про те, як загроза продовження російських ракетних ударів по Києву може вплинути на можливий візит Трасс, представник офісу прем'єра відповів, що "прем'єр-міністерка має намір відвідати Україну якнайшвидше".
"Я не можу міркувати про заходи безпеки під час таких поїздок і робити припущення щодо дат", – сказав він.
Топ коментарі
+12 Dnipro #530906
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+9 Maxim Ak-Murza
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+9 Seva Schwartz
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Много тут за две недели насрать успел?
Что?
бутылу из жёппы вынь. насадка калдыровская.