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Новини Війна
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Трасс не збирається відкладати візит до Києва через ракетні обстріли

трасс

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс не має наміру відкладати візит до України через російські ракетні обстріли.

Заяву преспредставника резиденції прем'єра цитує The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На питання про те, як загроза продовження російських ракетних ударів по Києву може вплинути на можливий візит Трасс, представник офісу прем'єра відповів, що "прем'єр-міністерка має намір відвідати Україну якнайшвидше".

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"Я не можу міркувати про заходи безпеки під час таких поїздок і робити припущення щодо дат", – сказав він.

Автор: 

Велика Британія (5541) візит (1573) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+12
Залізна Трасс
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12.10.2022 01:51
+9
Решительная тетка, шо тут сказать...
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12.10.2022 01:55
+9
Браво!
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12.10.2022 02:03
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Залізна Трасс
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12.10.2022 01:51 Відповісти
"залізна Трасс" вже хитається через свої економічні ініціативи
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12.10.2022 06:38 Відповісти
Решительная тетка, шо тут сказать...
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12.10.2022 01:55 Відповісти
Браво!
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12.10.2022 02:03 Відповісти
В Украине от Кравчука до Зеленского всё хуже и хуже. Следующий должен быть дятел дятлом и Украина доведена до ручки. Британия после Маргарет Тетчер до Баруха Джонсона также превратилась в американскую подстилку. А эта дура дурой смогла в таких условиях сделать карьеру и в перспективе превратит Британию в половую тряпку.
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12.10.2022 03:10 Відповісти
Кацап, ты сайтом походу ошибся...
Реєстрація: 26.09.2022
Много тут за две недели насрать успел?
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12.10.2022 03:39 Відповісти
ну ты и гонишь ,связал Великобританию и Украину, подстилка это та кацапская . При чем ,грязная ,вонючая ,судя по их чистоплотности.
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12.10.2022 05:45 Відповісти
чвак-чвак
Что?
бутылу из жёппы вынь. насадка калдыровская.
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12.10.2022 09:35 Відповісти
Железная Леди.
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12.10.2022 04:28 Відповісти
Маргарет Тетчер вытирает слезу восхищения.
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12.10.2022 04:39 Відповісти
политологи вангуют про Сунака : скоро
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12.10.2022 07:59 Відповісти
Сунак копает яму, в которую сам попадёт.
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12.10.2022 11:47 Відповісти
Дякую, пані Ліз
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12.10.2022 10:01 Відповісти
 
 