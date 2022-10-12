УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4111 відвідувач онлайн
Новини
1 986 12

Глава МАГАТЕ Гроссі знов зустрінеться з Зеленським після переговорів з Путіним

гроссі,рафаель

Наприкінці цього тижня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомили у МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня Генеральний директор зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, і вони знову зустрінуться там пізніше цього тижня після сьогоднішнього обговорення з президентом путіним у Санкт-Петербурзі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гендиректор МАГАТЕ упродовж останніх тижнів взяв участь у інтенсивних консультаціях як з Україною, так і з російською федерацією з метою узгодження та запровадження якомога швидше зони фізичної та ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

"Ситуація в регіоні навколо Запорізької атомної електростанції та в інших місцях стає все більш небезпечною, хиткою та складною, з періодичними військовими атаками, які також можуть загрожувати ядерній та фізичній безпеці", - заявив Гроссі.

Також читайте: Глава МАГАТЕ Гроссі сьогодні зустрівся з Путіним, щоб обговорити ситуацію на ЗАЕС

Він наголосив, що не можна "дозволити собі більше втрачати час".

"Ставки високі. Ми маємо зробити все від нас залежне, щоб ядерна аварія не сталася під час цього трагічного конфлікту, оскільки це може спричинити ще більше труднощів і страждань в Україні та за її межами", - додав він.

Автор: 

Зеленський (23667) МАГАТЕ (708) путін (23750) Запорізька АЕС (1401) Рафаель Гроссі (290)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Грошикі отримав рорахував по карманам розпихав, ну тепер треба створити видимість праці зустрінеться з Зеленським та буде бормотати про відхід наших військ від АЕС щоби не було панікі
показати весь коментар
12.10.2022 06:55
+4
про що з путіним говорити? він же токсичний, все що він говорить - провокативна брехня, навіть якщо йому не вірити, а просто дискутувати - це вже заразитись токсичністю. Таких, як путін, треба безжально ліквідовувати, бо він як лукавий. Просто забити його камінням, як щось дууже бридке.
показати весь коментар
12.10.2022 07:01
+4
Очевидно, что все заявления и действия этих "пап, масков, трампистов, продажных чиновников" и прочей нечисти, являются попытками склонить Украину к уступкам и сдаче национальных интересов в угоду кремлевскому маньяку. Их карманы опустели и они хотят решить вопрос за счет Украины и продолжать ведение кровавого бизнеса с кацапскими убийцами.
показати весь коментар
12.10.2022 07:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кал, мочу готов сдать на анализ?
показати весь коментар
12.10.2022 06:53 Відповісти
Грошикі отримав рорахував по карманам розпихав, ну тепер треба створити видимість праці зустрінеться з Зеленським та буде бормотати про відхід наших військ від АЕС щоби не було панікі
показати весь коментар
12.10.2022 06:55 Відповісти
про що з путіним говорити? він же токсичний, все що він говорить - провокативна брехня, навіть якщо йому не вірити, а просто дискутувати - це вже заразитись токсичністю. Таких, як путін, треба безжально ліквідовувати, бо він як лукавий. Просто забити його камінням, як щось дууже бридке.
показати весь коментар
12.10.2022 07:01 Відповісти
Ото ж бо! Теж виникає таке питання. Які розмови взагалі без нас про нашу власність захоплену терористами?? А ще, якщо Ви помітили, усі ці довбані перемовини спочатку їдуть до (уйла, а потім вже до Зелі. Чому не навпаки??
показати весь коментар
12.10.2022 07:08 Відповісти
Очевидно, что все заявления и действия этих "пап, масков, трампистов, продажных чиновников" и прочей нечисти, являются попытками склонить Украину к уступкам и сдаче национальных интересов в угоду кремлевскому маньяку. Их карманы опустели и они хотят решить вопрос за счет Украины и продолжать ведение кровавого бизнеса с кацапскими убийцами.
показати весь коментар
12.10.2022 07:26 Відповісти
А він впевнений, що зустрічався чи зустрінеться з х...лом?
показати весь коментар
12.10.2022 07:14 Відповісти
про що переговори тут перше і едине питання до цього Рафаеля чи запитав у ***** що роблять кацапи взагалі на чужій аєс в чужій країні как так получілось?
показати весь коментар
12.10.2022 07:15 Відповісти
"щоб ядерна аварія не сталася під час цього трагічного конфлікту" - какие еще словесные обороты придумают эти бесхребетные чиновники для того, чтобы выгородить агрессора и оккупанта?
показати весь коментар
12.10.2022 07:21 Відповісти
Замість Макрона тепер Гроссі передає таємні послання від ***** Зеленському.
показати весь коментар
12.10.2022 07:31 Відповісти
Чекайте СМС.
показати весь коментар
12.10.2022 08:06 Відповісти
у кремлі послали нах, так воно приїде до Києва закликати до миру як кінчений Маск.
показати весь коментар
12.10.2022 09:59 Відповісти
 
 