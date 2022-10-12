Глава МАГАТЕ Гроссі знов зустрінеться з Зеленським після переговорів з Путіним

Наприкінці цього тижня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомили у МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня Генеральний директор зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, і вони знову зустрінуться там пізніше цього тижня після сьогоднішнього обговорення з президентом путіним у Санкт-Петербурзі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гендиректор МАГАТЕ упродовж останніх тижнів взяв участь у інтенсивних консультаціях як з Україною, так і з російською федерацією з метою узгодження та запровадження якомога швидше зони фізичної та ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

"Ситуація в регіоні навколо Запорізької атомної електростанції та в інших місцях стає все більш небезпечною, хиткою та складною, з періодичними військовими атаками, які також можуть загрожувати ядерній та фізичній безпеці", - заявив Гроссі.

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Він наголосив, що не можна "дозволити собі більше втрачати час".

"Ставки високі. Ми маємо зробити все від нас залежне, щоб ядерна аварія не сталася під час цього трагічного конфлікту, оскільки це може спричинити ще більше труднощів і страждань в Україні та за її межами", - додав він.