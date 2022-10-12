На Миколаївщині - вибухи під час повітряної тривоги, - ЗМІ
В Миколаївській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
"У Миколаївській області чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. У місті та області оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.
Наголошуємо, що місцеві мешканці повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
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Чайка Київ
показати весь коментар12.10.2022 10:04 Відповісти Мені подобається 0
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