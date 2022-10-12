На Миколаївщині - вибухи під час повітряної тривоги, - ЗМІ

В Миколаївській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

"У Миколаївській області чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. У місті та області оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

Наголошуємо, що місцеві мешканці повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

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