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Новини Війна
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На Миколаївщині - вибухи під час повітряної тривоги, - ЗМІ

обстріл_лого

В Миколаївській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

"У Миколаївській області чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. У місті та області оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

Наголошуємо, що місцеві мешканці повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

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Автор: 

Миколаїв (1790) Миколаївська область (2255) обстріл (28196)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.10.2022 10:04 Відповісти
 
 