По Запоріжжю росіяни за ніч випустили сім ракет С-300, - Старух
Дві ракети "прилетіли" в один з районів Запоріжжя, ще п’ять - у передмістя. Жертв немає, є руйнування.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"По Запоріжжю і передмістях випущено близько семи ракет С-300. Дві ракети влучили в один з районів обласного центру та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя", - написав він.
В селі біля Запоріжжя частково зруйновано будинок, трьох людей дістали з-під завалів.
Ще дві ракети впали в полі біля іншого села.
"Військовий агресор продовжує нічний ракетний терор проти мирних жителів. Але ми тримаємо стрій. Все буде Україна!" - додав Старух.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Olena Lynch
показати весь коментар12.10.2022 08:53 Відповісти Мені подобається 1
Gir Mihal
показати весь коментар12.10.2022 09:01 Відповісти Мені подобається 0
Snart
показати весь коментар12.10.2022 10:47 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль