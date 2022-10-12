По Запоріжжю росіяни за ніч випустили сім ракет С-300, - Старух

Дві ракети "прилетіли" в один з районів Запоріжжя, ще п’ять - у передмістя. Жертв немає, є руйнування.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"По Запоріжжю і передмістях випущено близько семи ракет С-300. Дві ракети влучили в один з районів обласного центру та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя", - написав він.

В селі біля Запоріжжя частково зруйновано будинок, трьох людей дістали з-під завалів.

Ще дві ракети впали в полі біля іншого села.

"Військовий агресор продовжує нічний ракетний терор проти мирних жителів. Але ми тримаємо стрій. Все буде Україна!" - додав Старух.

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