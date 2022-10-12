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За добу росіяни вбили 6 мешканців Донеччини. ІНФОГРАФІКА

За 11 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу росіяни вбили 6 мешканців Донеччини 01

"За 11 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Лимані та 2 у Тернах. Ще 1 людина отримала поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

обстріл (28196) Донецька область (8308) Кириленко Павло (907)


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До чого ця щоденна інфографіка з Донеччини? А у Запоріжжі, Нікополі?
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12.10.2022 09:11 Відповісти
 
 