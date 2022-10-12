За добу росіяни вбили 6 мешканців Донеччини. ІНФОГРАФІКА

За 11 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 11 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Лимані та 2 у Тернах. Ще 1 людина отримала поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.