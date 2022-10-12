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У Хмельницькому майже на 100% відновили електропостачання

електроенергія

У Хмельницькому та населених пунктах громади енергетики віідновили електропостачання майже на 100%.

Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 8.00 електропостачання в Хмельницькій тергромаді відновлено майже на 100%", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські ракети вразили 30% енергетичної інфраструктури України, - Галущенко

Зазначається, що на внутрішніх мережах можуть залишатися несправності.

Хмельниччина (914) Хмельницький (405) електроенергія (6176)


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А ви знаєте, про що були переговори з кацапню в березні-квітні цього року, про які валька-пів стакана тиждень тому на саміті G20 сказала, що були домовленості але захід "памішав"? Чого це Джонсон раптово в Київ тоді приїжджав?
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12.10.2022 08:59 Відповісти
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

·

https://twitter.com/turkmendagz/status/1580044601703878661 1 ч

Ну и чего добьется Путин своими ракетными обстрелами? Ну поживут украинцы максимум две недели без канализации и воды.
Но так большинство россиян ЖИВУТ ВСЮ ЖИЗНЬЮ. И чего?
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12.10.2022 08:30 Відповісти
еще больше мотивации не стать рашкой
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12.10.2022 08:34 Відповісти
Хто мені пояснить:"Навіщо повідомлятиипро відновлення роботи системи?Що знову ракетами туди вдарили?"Геніально.Навіщо потрібні покидьки-агенти,якщо місцева влада сама все корегує?
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12.10.2022 08:57 Відповісти
 
 