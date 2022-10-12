У Хмельницькому майже на 100% відновили електропостачання
У Хмельницькому та населених пунктах громади енергетики віідновили електропостачання майже на 100%.
Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 8.00 електропостачання в Хмельницькій тергромаді відновлено майже на 100%", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на внутрішніх мережах можуть залишатися несправності.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@turkmendagz
·
https://twitter.com/turkmendagz/status/1580044601703878661 1 ч
Ну и чего добьется Путин своими ракетными обстрелами? Ну поживут украинцы максимум две недели без канализации и воды.
Но так большинство россиян ЖИВУТ ВСЮ ЖИЗНЬЮ. И чего?