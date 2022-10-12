У Хмельницькому майже на 100% відновили електропостачання

У Хмельницькому та населених пунктах громади енергетики віідновили електропостачання майже на 100%.

Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 8.00 електропостачання в Хмельницькій тергромаді відновлено майже на 100%", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на внутрішніх мережах можуть залишатися несправності.