Росіяни обстріляли прикордонні громади Харківщини

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення та біля кордону з РФ в Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення та біля кордону з рф в Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах.

Зокрема під ударами опинилися: Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне. За попередніми даними, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається. що на деокупованій території області триває розмінування та відновлення пошкодженої окупантами критичної інфраструктури.

За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 668 вибухонебезпечних предметів.