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СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнер" на Харківщині. ВIДЕО

У Харківській області ліквідовано диверсантів ПВК "Вагнер", захоплено в полон командира ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію.

Унікальні кадри про те, як минула спецоперація та її наслідки, публікує в телеграм-каналі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат – такий результат роботи спецпризначенців ЦСО "А" та колег з Управління СБУ в Харківській області.

У ворога: один - 200-й, ще чотирьох - захоплено в полон. Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію, в тому числі - про влаштовані окупантами катівні українців", - йдеться в повідомленні СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командира штурмового загону ПВК "Вагнер" Нагіна ліквідовано біля Бахмуту, - ЗМІ

Автор: 

ліквідація (3916) СБУ (12809) Харківщина (6054) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+30
Воїни ЗСУ - ви наша ГОРДІСТЬ та СИЛА!
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11.10.2022 10:49
+24
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11.10.2022 10:55
+13
Можливо, це ті убивці Українців, за яких Зеля звонив самозваному фюлєру !!!
Маряна безумна нехай хоть списки їх перевірить, пахарьша з ТСК !!
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11.10.2022 10:52
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Воїни ЗСУ - ви наша ГОРДІСТЬ та СИЛА!
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11.10.2022 10:49 Відповісти
Зх1стники наш1, на вас вся над1я. Молимось за вас 1 вбол1ваемо.
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11.10.2022 10:59 Відповісти
ото наші хлопці отримають досвіду в антитеррористичних операціях!
як би не кінченна рсукая мразота - зараз вирощували б хліб, керували б літаками, вчили б дітей іноземним мовам та малюванню!!
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11.10.2022 11:48 Відповісти
це взагалі-то не ЗСУ а СБУ.
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11.10.2022 11:13 Відповісти
У нас вся країна - ЗСУ.
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11.10.2022 11:26 Відповісти
дайте им чаю и пирожков
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11.10.2022 10:49 Відповісти
Додому зателефонувати інтерв'ю три години з папіросіком і кавою. А потім покормить від пуза
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11.10.2022 10:54 Відповісти
И спать положить на белую постель. Многие из пленных, даже дома на такой не спали, твари.
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11.10.2022 11:01 Відповісти
hay splyat na biliy postili! Nam potribni poloneni dlya obminu. Hay ne boyatsya, hay znayut sho situation tut normalny.
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12.10.2022 09:28 Відповісти
чаю і пі...лєй
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11.10.2022 10:54 Відповісти
Можливо, це ті убивці Українців, за яких Зеля звонив самозваному фюлєру !!!
Маряна безумна нехай хоть списки їх перевірить, пахарьша з ТСК !!
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11.10.2022 10:52 Відповісти
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11.10.2022 10:55 Відповісти
Молодці, РЕСПЕКТ патріота!! Без голови СБУ, а працюють СВОЄЮ ГОЛОВОЮ!!!
А Стефанчук-Зеленський два місяці не можуть Буданова, за масове убивство Українців, до відповідальності притягнути!!
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11.10.2022 10:56 Відповісти
РЕСПЕКТ СБУ!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!Мочите их ребята неглядя и возвращайтесь живыми домой к родным!
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11.10.2022 11:05 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Багато полонених, таких як вони в полон не брати.
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11.10.2022 11:11 Відповісти
блд...задач нікакіх...взагалі за дурнів нашит тримає...
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11.10.2022 11:15 Відповісти
Яйця йому вже відрізали?
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11.10.2022 11:20 Відповісти
ну вот и СБУ как-то себя показала хорошо. интересно, что даже богатая ЧВК у орков вооружена всяким советским хламом
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11.10.2022 11:57 Відповісти
сказалі что утрам прідут сіли.. ну, так, сіли й прийшли
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11.10.2022 13:30 Відповісти
Что то слишком староват ..боец ЧВК 🤔🤫
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11.10.2022 13:38 Відповісти
Зеки, вы не "Вагнеровцы", вы - ВАГИНОВЦЫ! Петухи вы опущенные! 🐔🐔🐔
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11.10.2022 13:51 Відповісти
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11.10.2022 16:22 Відповісти
На ролику неможливо нічого прочитати - логотип ЦЕНЗОР все закриває. Зауваження.
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11.10.2022 17:00 Відповісти
розповідає легенду, що навіть школяр не повірить,завдань у них небуло ну-ну) ці сучки з військових компаній отримують після підписання контракту завдаток чималенький на відміну від чмобіків яким шматок простроченого сала видають...https://www.youtube.com/watch?v=dYv5la4-K6I
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11.10.2022 18:21 Відповісти
Задач не каких не было, жрать награбленное , насиловать, пытать, убивать, стандартная схема , без задач. Это , святое для кацапа, им и накуй не нужны задачи, оружие , и чисто беспредел.Тут звонок маме не нужен, чисто в голову, в расход ,это не те мальчики...
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11.10.2022 18:39 Відповісти
Да, видно ссуки ще ті, пошматувати на запчастини та витягнути всю інформацію.
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11.10.2022 21:21 Відповісти
 
 