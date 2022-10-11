СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнер" на Харківщині. ВIДЕО

У Харківській області ліквідовано диверсантів ПВК "Вагнер", захоплено в полон командира ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію.

Унікальні кадри про те, як минула спецоперація та її наслідки, публікує в телеграм-каналі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат – такий результат роботи спецпризначенців ЦСО "А" та колег з Управління СБУ в Харківській області.



У ворога: один - 200-й, ще чотирьох - захоплено в полон. Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію, в тому числі - про влаштовані окупантами катівні українців", - йдеться в повідомленні СБУ.

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