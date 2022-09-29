Командира штурмового загону ПВК "Вагнер" Нагіна ліквідовано біля Бахмуту, - ЗМІ

В Україні ліквідовано командира ПВК "Вагнера" 41-річного Олексія Нагіна з позивним Терек.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідувальну спільносту InformNapalm.

Спільнота, посилаючись на низку інформаційних ресурсів, зазначає, що 20 вересня біля Бахмута було ліквідовано 41-річного командира штурмового загону ПВК "Вагнера" Олексія Нагіна - "Терека".

Нагін, за даними InformNapalm, був "ветераном" бойових дій у Чечні, Грузії, на Донбасі, Сирії та Лівії.

За свої "заслуги" був нагороджений трьома орденами мужності, платиновою зіркою героя ПВК "Вагнера", медалями "За відвагу" та "За захист Криму". Також Нагін отримував ще якісь "медальки" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Читайте: Підрозділи 137-го парашутно-десантного полку ЗС РФ зазнали значних втрат на Бахмутському напрямку, - Генштаб