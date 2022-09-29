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Командира штурмового загону ПВК "Вагнер" Нагіна ліквідовано біля Бахмуту, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нагін

В Україні ліквідовано командира ПВК "Вагнера" 41-річного Олексія Нагіна з позивним Терек.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідувальну спільносту InformNapalm.

Спільнота, посилаючись на низку інформаційних ресурсів, зазначає, що 20 вересня біля Бахмута було ліквідовано 41-річного командира штурмового загону ПВК "Вагнера" Олексія Нагіна - "Терека".

Нагін, за даними InformNapalm, був "ветераном" бойових дій у Чечні, Грузії, на Донбасі, Сирії та Лівії.

За свої "заслуги" був нагороджений трьома орденами мужності, платиновою зіркою героя ПВК "Вагнера", медалями "За відвагу" та "За захист Криму". Також Нагін отримував ще якісь "медальки" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Читайте: Підрозділи 137-го парашутно-десантного полку ЗС РФ зазнали значних втрат на Бахмутському напрямку, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
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29.09.2022 16:59
+28
100% позывной у него был Вагина
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29.09.2022 16:57
+28
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29.09.2022 16:58
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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29.09.2022 16:55 Відповісти
да там зомбоящик відключити й вони протверезіють..та гебня використовує всі технології для ура-патриотизму й всеосяжного адабрямсу пуйла..після другої світової подібне робили..до муки наркоту домішували..
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29.09.2022 17:07 Відповісти
зомбоящик на раSSії НІХТО, на жаль, не відключить...
це НАЙстрашніша та НАЙточніша зброя рашистів....яка вражає 100% мозги біомасі та ваті....
якій точно "аналагав нєту"....
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29.09.2022 18:44 Відповісти
так отож..
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29.09.2022 18:47 Відповісти
А тепер ці медальки йому покладуть в гроб .
Головне те що він знищений і вже не є небезпечним.
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29.09.2022 16:55 Відповісти
Ага! У гроб покладуть! 😁 Ті всі брязкальця випливуть на специфічний сайтах у рубриці "Продам".
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29.09.2022 18:26 Відповісти
В нас нєма гробів, для людей у нас труна. А от для сміття існуе гроб.
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29.09.2022 18:47 Відповісти
Власне тому я українське слово "гріб", чи "гробівець" і не використовую. 😊 Гріб, чи гробівеуь, наприклад у львові ожначає поховпння. На Личаківському, чи яюЯнівському цвинтарях є родинні гробівці, дп труни сктадають в мумований склеп у деквлька рядів одна на одну. Тобто кацапський "гроб" це не зовсім те саме, що український "гріб". Кацапський "гроб" це справді швидше українська "труна".
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29.09.2022 18:54 Відповісти
Завагнерівся.
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29.09.2022 16:56 Відповісти
Сдох Саша отжимая Донбасс, ушел в чернозем!
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29.09.2022 16:57 Відповісти
Ya dumayu Sashe byl pofig donbass on prosto hotel razbogatet' na vojne-ublyudok!
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29.09.2022 17:23 Відповісти
100% позывной у него был Вагина
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29.09.2022 16:57 Відповісти
Земля йому скловатою
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29.09.2022 16:57 Відповісти
Нагетс в урну.
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29.09.2022 16:58 Відповісти
Ну вот зачем Вы так? Только что поужинал наггетсами
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29.09.2022 18:29 Відповісти
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29.09.2022 16:58 Відповісти
Доигрался фуй на скрипке...
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29.09.2022 16:58 Відповісти
помер нагін - і х *р з ним,
положили його в гроб - ну і мать його **б
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29.09.2022 16:59 Відповісти
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29.09.2022 16:59 Відповісти
платинова зірка пвк вагнера...

чимось нагадує наших отих "козаків" що понавигадували собі нагород, поначіпляли на себе і кожному наступному президенту тежвигадують булаву щоб подарувати.
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29.09.2022 17:02 Відповісти
Це які такі "наші козаки"?? Ти країною не помилився, кацапчику?
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29.09.2022 17:04 Відповісти
закрий свій поганий рот і вивчай матчастину.
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29.09.2022 17:58 Відповісти
Бидлото, такими словами з батьками своїми розмовляти будеш. Нах@й пішов.
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29.09.2022 18:25 Відповісти
Та взагалі-то, "матчастину" варто вчить ТОБІ! Це у ВАС модно "булавами" роздаваться! "Булаву", як символ верховної влади у запорозьких козаків, може вручить лише "козацька Рада", яка "Запорізьким Кошем" вибирається А в Україні такого органу немає - тільки на Дону існує - в кожній "станиці" Так що ти, кацап - УСРАВСЯ!!! Булава гетьмана - це не військовий символ, а "адміністративний" І вручає його президенту законодавчий орган - Верховна Рада !
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29.09.2022 18:57 Відповісти
то на парасії бидло краснодарське корчить з себе кубанських козаків...медальки чіпляють, як Брєжнєв зірки
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29.09.2022 17:13 Відповісти
якщо ви не знали то у нас те саме.
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29.09.2022 17:16 Відповісти
то у Вас щось з географією і історією фігово
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29.09.2022 17:20 Відповісти
Список козацьких організацій

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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29.09.2022 17:55 Відповісти
ти серьозно, вікі в якості доказу? іпанутий кацап.
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29.09.2022 21:17 Відповісти
так ви праві
бутафорні гетьмани і отамани
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29.09.2022 17:36 Відповісти
Буде медальками перед чортами хизуватись у пеклі.
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29.09.2022 17:02 Відповісти
Здох нагін да і х...ер з ним!
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29.09.2022 17:03 Відповісти
був нагороджений трьома орденами мужності, платиновою зіркою героя ПВК "Вагнера"...
_______________________________________________________________________________

О-о-о...!
"Вагнер" вже свої власні нагороди штампує, і щоб не розмінюватися на дрібниці, відразу ж почав з "Платинової Зірки Героя".
Скоро свої гроші друкуватиме

"Бери. Я себе еще нарисую"
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29.09.2022 17:05 Відповісти
"Скоро свої гроші друкуватиме" - навіщо, в них вже є свої гроши - пластикові мішки.
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29.09.2022 17:12 Відповісти
я якось від нєфіг робити на вікі про їх расєйські медальки почитала..там навіть за участь у парадах є..чекає на нові медальки на кшталт - "За взятие стиралки", "За освобождение унитаза"..
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29.09.2022 17:17 Відповісти
Охохо, отлично! Стадо орков умеют держать в стойле вот такие вот выродки с многолетним опытом насилия и убийств. Каждая такая смерть будет подрывать управление и боевой дух, все новички ни на что не способны как правило, нету такого внутри осознания собственной правоты, какой есть у всех, кто убивал десятками жителей африканских и сирийских деревень ради того, чтобы забрать у них корову. Те не могли этого делать без перестройки мозгов и превращения себя в убежденных тварей, от которых веет уверенностью в себе и орки это чувствуют, слушаются.
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29.09.2022 17:09 Відповісти
Як здорово, коли нелюди потрапляють у пекло.
Світ стає безпечнішим, на жаль виключно за рахунок спротиву українців, інші прагнуть за недолюдами-зомбі спостерігати зі сторони. За зброю, хто надав, дякуємо.
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29.09.2022 17:12 Відповісти
здох за бабло
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29.09.2022 17:12 Відповісти
Скільки мотузочці не виться, а кінець знайдеться!
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29.09.2022 17:14 Відповісти
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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29.09.2022 17:19 Відповісти
Було б добре якщо б він ще мінімум добу страждав від нестерпного болю перед тим як здохнути. Ця істота заслуговувала на нестерпні муки за свій злочинний шлях на кістках різних народів
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29.09.2022 17:19 Відповісти
Земля йому бетоном!
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29.09.2022 17:24 Відповісти
нужно попрівєтствовать кацапскую свиноматку с новимі бєлимі жігулямі
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29.09.2022 17:32 Відповісти
самий "лучшій"кацап ето дохлий кацап
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29.09.2022 17:34 Відповісти
главная его награда мусорный мешок.
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29.09.2022 17:40 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.09.2022 17:54 Відповісти
Земля бетоном. Дешёвые понты никогда до добра не доводили. Сказалась очень большая недооценка украинцев кацапской швалью. Ну вот и хорошо 👍
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29.09.2022 18:01 Відповісти
туда обсосу дорога.
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29.09.2022 18:07 Відповісти
Здох кацап,та і йух з ним. Земля залізобетоном! Є ще бажаючи павтаріть? Тоді ласкаво просимо до пекла!
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29.09.2022 18:18 Відповісти
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29.09.2022 18:33 Відповісти
Ты , сдох ,как только ступила вонючая нога кацапа на Украинскую землю. А были бы мозги жил бы, а эта тварь увы пока жива ,пока ..
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29.09.2022 18:33 Відповісти
Земля ему гавном
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29.09.2022 18:47 Відповісти
Правильне у чувака прізвище. Пам'ятаєте, Наґ і Наґайна.
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29.09.2022 18:48 Відповісти
Здохло падло...
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29.09.2022 19:12 Відповісти
Катюзі по заслузі.
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29.09.2022 23:24 Відповісти
 
 