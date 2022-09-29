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Командира штурмового загону ПВК "Вагнер" Нагіна ліквідовано біля Бахмуту, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні ліквідовано командира ПВК "Вагнера" 41-річного Олексія Нагіна з позивним Терек.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідувальну спільносту InformNapalm.
Спільнота, посилаючись на низку інформаційних ресурсів, зазначає, що 20 вересня біля Бахмута було ліквідовано 41-річного командира штурмового загону ПВК "Вагнера" Олексія Нагіна - "Терека".
Нагін, за даними InformNapalm, був "ветераном" бойових дій у Чечні, Грузії, на Донбасі, Сирії та Лівії.
За свої "заслуги" був нагороджений трьома орденами мужності, платиновою зіркою героя ПВК "Вагнера", медалями "За відвагу" та "За захист Криму". Також Нагін отримував ще якісь "медальки" так званих "ДНР" та "ЛНР".
Топ коментарі
+29 Yevgeny Mironov
показати весь коментар29.09.2022 16:59
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+28 Павло ШОвте
показати весь коментар29.09.2022 16:58
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Будь ласка, зачекайте...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
це НАЙстрашніша та НАЙточніша зброя рашистів....яка вражає 100% мозги біомасі та ваті....
якій точно "аналагав нєту"....
Головне те що він знищений і вже не є небезпечним.
положили його в гроб - ну і мать його **б
чимось нагадує наших отих "козаків" що понавигадували собі нагород, поначіпляли на себе і кожному наступному президенту тежвигадують булаву щоб подарувати.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
бутафорні гетьмани і отамани
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О-о-о...!
"Вагнер" вже свої власні нагороди штампує, і щоб не розмінюватися на дрібниці, відразу ж почав з "Платинової Зірки Героя".
Скоро свої гроші друкуватиме
"Бери. Я себе еще нарисую"
Світ стає безпечнішим, на жаль виключно за рахунок спротиву українців, інші прагнуть за недолюдами-зомбі спостерігати зі сторони. За зброю, хто надав, дякуємо.
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!