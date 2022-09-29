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Командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Нагин ликвидирован возле Бахмута, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине ликвидирован командир ЧВК "Вагнер" 41-летний Алексей Нагин с позывным Терек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследовательную общность InformNapalm.
Сообщество, ссылаясь на ряд информационных ресурсов, отмечает, что 20 сентября возле Бахмута был ликвидирован 41-летний командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Алексей Нагин - "Терек".
Нагин, по данным InformNapalm, был "ветераном" боевых действий в Чечне, Грузии, Донбассе, Сирии и Ливии.
За свои "заслуги" был награжден тремя орденами мужества, платиновой звездой героя ЧВК "Вагнера", медалями "За отвагу" и "За защиту Крыма". Также Нагин получал еще какие-то "медальки" так называемых ДНР и ЛНР.
Топ комментарии
+29 Yevgeny Mironov
показать весь комментарий29.09.2022 16:59
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+28 Павло ШОвте
показать весь комментарий29.09.2022 16:58
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Пожалуйста, подождите...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
це НАЙстрашніша та НАЙточніша зброя рашистів....яка вражає 100% мозги біомасі та ваті....
якій точно "аналагав нєту"....
Головне те що він знищений і вже не є небезпечним.
положили його в гроб - ну і мать його **б
чимось нагадує наших отих "козаків" що понавигадували собі нагород, поначіпляли на себе і кожному наступному президенту тежвигадують булаву щоб подарувати.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
бутафорні гетьмани і отамани
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О-о-о...!
"Вагнер" вже свої власні нагороди штампує, і щоб не розмінюватися на дрібниці, відразу ж почав з "Платинової Зірки Героя".
Скоро свої гроші друкуватиме
"Бери. Я себе еще нарисую"
Світ стає безпечнішим, на жаль виключно за рахунок спротиву українців, інші прагнуть за недолюдами-зомбі спостерігати зі сторони. За зброю, хто надав, дякуємо.
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!