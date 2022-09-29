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Командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Нагин ликвидирован возле Бахмута, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нагін

В Украине ликвидирован командир ЧВК "Вагнер" 41-летний Алексей Нагин с позывным Терек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследовательную общность InformNapalm.

Сообщество, ссылаясь на ряд информационных ресурсов, отмечает, что 20 сентября возле Бахмута был ликвидирован 41-летний командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Алексей Нагин - "Терек".

Нагин, по данным InformNapalm, был "ветераном" боевых действий в Чечне, Грузии, Донбассе, Сирии и Ливии.

За свои "заслуги" был награжден тремя орденами мужества, платиновой звездой героя ЧВК "Вагнера", медалями "За отвагу" и "За защиту Крыма". Также Нагин получал еще какие-то "медальки" так называемых ДНР и ЛНР.

Читайте: "Повар Путина" Пригожин признался, что именно он создал ЧВК "Вагнера"
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Топ комментарии
+29
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29.09.2022 16:59
+28
100% позывной у него был Вагина
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29.09.2022 16:57
+28
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29.09.2022 16:58
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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29.09.2022 16:55 Ответить
да там зомбоящик відключити й вони протверезіють..та гебня використовує всі технології для ура-патриотизму й всеосяжного адабрямсу пуйла..після другої світової подібне робили..до муки наркоту домішували..
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29.09.2022 17:07 Ответить
зомбоящик на раSSії НІХТО, на жаль, не відключить...
це НАЙстрашніша та НАЙточніша зброя рашистів....яка вражає 100% мозги біомасі та ваті....
якій точно "аналагав нєту"....
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29.09.2022 18:44 Ответить
так отож..
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29.09.2022 18:47 Ответить
А тепер ці медальки йому покладуть в гроб .
Головне те що він знищений і вже не є небезпечним.
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29.09.2022 16:55 Ответить
Ага! У гроб покладуть! 😁 Ті всі брязкальця випливуть на специфічний сайтах у рубриці "Продам".
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29.09.2022 18:26 Ответить
В нас нєма гробів, для людей у нас труна. А от для сміття існуе гроб.
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29.09.2022 18:47 Ответить
Власне тому я українське слово "гріб", чи "гробівець" і не використовую. 😊 Гріб, чи гробівеуь, наприклад у львові ожначає поховпння. На Личаківському, чи яюЯнівському цвинтарях є родинні гробівці, дп труни сктадають в мумований склеп у деквлька рядів одна на одну. Тобто кацапський "гроб" це не зовсім те саме, що український "гріб". Кацапський "гроб" це справді швидше українська "труна".
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29.09.2022 18:54 Ответить
Завагнерівся.
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29.09.2022 16:56 Ответить
Сдох Саша отжимая Донбасс, ушел в чернозем!
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29.09.2022 16:57 Ответить
Ya dumayu Sashe byl pofig donbass on prosto hotel razbogatet' na vojne-ublyudok!
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29.09.2022 17:23 Ответить
100% позывной у него был Вагина
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29.09.2022 16:57 Ответить
Земля йому скловатою
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29.09.2022 16:57 Ответить
Нагетс в урну.
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29.09.2022 16:58 Ответить
Ну вот зачем Вы так? Только что поужинал наггетсами
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29.09.2022 18:29 Ответить
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29.09.2022 16:58 Ответить
Доигрался фуй на скрипке...
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29.09.2022 16:58 Ответить
помер нагін - і х *р з ним,
положили його в гроб - ну і мать його **б
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29.09.2022 16:59 Ответить
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29.09.2022 16:59 Ответить
платинова зірка пвк вагнера...

чимось нагадує наших отих "козаків" що понавигадували собі нагород, поначіпляли на себе і кожному наступному президенту тежвигадують булаву щоб подарувати.
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29.09.2022 17:02 Ответить
Це які такі "наші козаки"?? Ти країною не помилився, кацапчику?
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29.09.2022 17:04 Ответить
закрий свій поганий рот і вивчай матчастину.
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29.09.2022 17:58 Ответить
Бидлото, такими словами з батьками своїми розмовляти будеш. Нах@й пішов.
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29.09.2022 18:25 Ответить
Та взагалі-то, "матчастину" варто вчить ТОБІ! Це у ВАС модно "булавами" роздаваться! "Булаву", як символ верховної влади у запорозьких козаків, може вручить лише "козацька Рада", яка "Запорізьким Кошем" вибирається А в Україні такого органу немає - тільки на Дону існує - в кожній "станиці" Так що ти, кацап - УСРАВСЯ!!! Булава гетьмана - це не військовий символ, а "адміністративний" І вручає його президенту законодавчий орган - Верховна Рада !
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29.09.2022 18:57 Ответить
то на парасії бидло краснодарське корчить з себе кубанських козаків...медальки чіпляють, як Брєжнєв зірки
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29.09.2022 17:13 Ответить
якщо ви не знали то у нас те саме.
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29.09.2022 17:16 Ответить
то у Вас щось з географією і історією фігово
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29.09.2022 17:20 Ответить
Список козацьких організацій

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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29.09.2022 17:55 Ответить
ти серьозно, вікі в якості доказу? іпанутий кацап.
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29.09.2022 21:17 Ответить
так ви праві
бутафорні гетьмани і отамани
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29.09.2022 17:36 Ответить
Буде медальками перед чортами хизуватись у пеклі.
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29.09.2022 17:02 Ответить
Здох нагін да і х...ер з ним!
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29.09.2022 17:03 Ответить
був нагороджений трьома орденами мужності, платиновою зіркою героя ПВК "Вагнера"...
_______________________________________________________________________________

О-о-о...!
"Вагнер" вже свої власні нагороди штампує, і щоб не розмінюватися на дрібниці, відразу ж почав з "Платинової Зірки Героя".
Скоро свої гроші друкуватиме

"Бери. Я себе еще нарисую"
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29.09.2022 17:05 Ответить
"Скоро свої гроші друкуватиме" - навіщо, в них вже є свої гроши - пластикові мішки.
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29.09.2022 17:12 Ответить
я якось від нєфіг робити на вікі про їх расєйські медальки почитала..там навіть за участь у парадах є..чекає на нові медальки на кшталт - "За взятие стиралки", "За освобождение унитаза"..
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29.09.2022 17:17 Ответить
Охохо, отлично! Стадо орков умеют держать в стойле вот такие вот выродки с многолетним опытом насилия и убийств. Каждая такая смерть будет подрывать управление и боевой дух, все новички ни на что не способны как правило, нету такого внутри осознания собственной правоты, какой есть у всех, кто убивал десятками жителей африканских и сирийских деревень ради того, чтобы забрать у них корову. Те не могли этого делать без перестройки мозгов и превращения себя в убежденных тварей, от которых веет уверенностью в себе и орки это чувствуют, слушаются.
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29.09.2022 17:09 Ответить
Як здорово, коли нелюди потрапляють у пекло.
Світ стає безпечнішим, на жаль виключно за рахунок спротиву українців, інші прагнуть за недолюдами-зомбі спостерігати зі сторони. За зброю, хто надав, дякуємо.
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29.09.2022 17:12 Ответить
здох за бабло
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29.09.2022 17:12 Ответить
Скільки мотузочці не виться, а кінець знайдеться!
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29.09.2022 17:14 Ответить
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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29.09.2022 17:19 Ответить
Було б добре якщо б він ще мінімум добу страждав від нестерпного болю перед тим як здохнути. Ця істота заслуговувала на нестерпні муки за свій злочинний шлях на кістках різних народів
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29.09.2022 17:19 Ответить
Земля йому бетоном!
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29.09.2022 17:24 Ответить
нужно попрівєтствовать кацапскую свиноматку с новимі бєлимі жігулямі
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29.09.2022 17:32 Ответить
самий "лучшій"кацап ето дохлий кацап
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29.09.2022 17:34 Ответить
главная его награда мусорный мешок.
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29.09.2022 17:40 Ответить
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.09.2022 17:54 Ответить
Земля бетоном. Дешёвые понты никогда до добра не доводили. Сказалась очень большая недооценка украинцев кацапской швалью. Ну вот и хорошо 👍
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29.09.2022 18:01 Ответить
туда обсосу дорога.
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29.09.2022 18:07 Ответить
Здох кацап,та і йух з ним. Земля залізобетоном! Є ще бажаючи павтаріть? Тоді ласкаво просимо до пекла!
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29.09.2022 18:18 Ответить
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29.09.2022 18:33 Ответить
Ты , сдох ,как только ступила вонючая нога кацапа на Украинскую землю. А были бы мозги жил бы, а эта тварь увы пока жива ,пока ..
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29.09.2022 18:33 Ответить
Земля ему гавном
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29.09.2022 18:47 Ответить
Правильне у чувака прізвище. Пам'ятаєте, Наґ і Наґайна.
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29.09.2022 18:48 Ответить
Здохло падло...
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29.09.2022 19:12 Ответить
Катюзі по заслузі.
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29.09.2022 23:24 Ответить
 
 