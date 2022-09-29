Командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Нагин ликвидирован возле Бахмута, - СМИ

В Украине ликвидирован командир ЧВК "Вагнер" 41-летний Алексей Нагин с позывным Терек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследовательную общность InformNapalm.

Сообщество, ссылаясь на ряд информационных ресурсов, отмечает, что 20 сентября возле Бахмута был ликвидирован 41-летний командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Алексей Нагин - "Терек".

Нагин, по данным InformNapalm, был "ветераном" боевых действий в Чечне, Грузии, Донбассе, Сирии и Ливии.

За свои "заслуги" был награжден тремя орденами мужества, платиновой звездой героя ЧВК "Вагнера", медалями "За отвагу" и "За защиту Крыма". Также Нагин получал еще какие-то "медальки" так называемых ДНР и ЛНР.

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