СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" в Харьковской области. ВИДЕО

В Харьковской области ликвидированы диверсанты ЧВК "Вагнер", захвачен в плен командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию.

Уникальные кадры о том, как прошла спецоперация и ее последствия, публикует в телеграм-канале Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Аэроразведка локации, молниеносный штурм и никаких потерь – таков результат работы спецназовцев ЦСО "А" и коллег из Управления СБУ в Харьковской области.

У врага: один – 200-й, еще четырех – захвачены в плен. Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе - об устроенных оккупантами застенках. в которых пытают украинцев", - говорится в сообщении СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна женщина погибла в результате обстрела села в Николаевской области, - Ким