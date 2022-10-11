СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" в Харьковской области. ВИДЕО
В Харьковской области ликвидированы диверсанты ЧВК "Вагнер", захвачен в плен командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию.
Уникальные кадры о том, как прошла спецоперация и ее последствия, публикует в телеграм-канале Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Аэроразведка локации, молниеносный штурм и никаких потерь – таков результат работы спецназовцев ЦСО "А" и коллег из Управления СБУ в Харьковской области.
У врага: один – 200-й, еще четырех – захвачены в плен. Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе - об устроенных оккупантами застенках. в которых пытают украинцев", - говорится в сообщении СБУ.
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+13 Олександр ВАЛОВИЙ
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як би не кінченна рсукая мразота - зараз вирощували б хліб, керували б літаками, вчили б дітей іноземним мовам та малюванню!!
Маряна безумна нехай хоть списки їх перевірить, пахарьша з ТСК !!
А Стефанчук-Зеленський два місяці не можуть Буданова, за масове убивство Українців, до відповідальності притягнути!!
Героям слава!!!
Багато полонених, таких як вони в полон не брати.