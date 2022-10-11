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СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" в Харьковской области. ВИДЕО

В Харьковской области ликвидированы диверсанты ЧВК "Вагнер", захвачен в плен командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию.

Уникальные кадры о том, как прошла спецоперация и ее последствия, публикует в телеграм-канале Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Аэроразведка локации, молниеносный штурм и никаких потерь – таков результат работы спецназовцев ЦСО "А" и коллег из Управления СБУ в Харьковской области.

У врага: один – 200-й, еще четырех – захвачены в плен. Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе - об устроенных оккупантами застенках. в которых пытают украинцев", - говорится в сообщении СБУ.

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ликвидация (3534) СБУ (19890) Харьковщина (5577) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+30
Воїни ЗСУ - ви наша ГОРДІСТЬ та СИЛА!
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11.10.2022 10:49
+24
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11.10.2022 10:55
+13
Можливо, це ті убивці Українців, за яких Зеля звонив самозваному фюлєру !!!
Маряна безумна нехай хоть списки їх перевірить, пахарьша з ТСК !!
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11.10.2022 10:52
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Воїни ЗСУ - ви наша ГОРДІСТЬ та СИЛА!
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11.10.2022 10:49 Ответить
Зх1стники наш1, на вас вся над1я. Молимось за вас 1 вбол1ваемо.
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11.10.2022 10:59 Ответить
ото наші хлопці отримають досвіду в антитеррористичних операціях!
як би не кінченна рсукая мразота - зараз вирощували б хліб, керували б літаками, вчили б дітей іноземним мовам та малюванню!!
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11.10.2022 11:48 Ответить
це взагалі-то не ЗСУ а СБУ.
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11.10.2022 11:13 Ответить
У нас вся країна - ЗСУ.
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11.10.2022 11:26 Ответить
дайте им чаю и пирожков
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11.10.2022 10:49 Ответить
Додому зателефонувати інтерв'ю три години з папіросіком і кавою. А потім покормить від пуза
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11.10.2022 10:54 Ответить
И спать положить на белую постель. Многие из пленных, даже дома на такой не спали, твари.
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11.10.2022 11:01 Ответить
hay splyat na biliy postili! Nam potribni poloneni dlya obminu. Hay ne boyatsya, hay znayut sho situation tut normalny.
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12.10.2022 09:28 Ответить
чаю і пі...лєй
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11.10.2022 10:54 Ответить
Можливо, це ті убивці Українців, за яких Зеля звонив самозваному фюлєру !!!
Маряна безумна нехай хоть списки їх перевірить, пахарьша з ТСК !!
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11.10.2022 10:52 Ответить
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11.10.2022 10:55 Ответить
Молодці, РЕСПЕКТ патріота!! Без голови СБУ, а працюють СВОЄЮ ГОЛОВОЮ!!!
А Стефанчук-Зеленський два місяці не можуть Буданова, за масове убивство Українців, до відповідальності притягнути!!
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11.10.2022 10:56 Ответить
РЕСПЕКТ СБУ!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!Мочите их ребята неглядя и возвращайтесь живыми домой к родным!
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11.10.2022 11:05 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Багато полонених, таких як вони в полон не брати.
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11.10.2022 11:11 Ответить
блд...задач нікакіх...взагалі за дурнів нашит тримає...
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11.10.2022 11:15 Ответить
Яйця йому вже відрізали?
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11.10.2022 11:20 Ответить
ну вот и СБУ как-то себя показала хорошо. интересно, что даже богатая ЧВК у орков вооружена всяким советским хламом
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11.10.2022 11:57 Ответить
сказалі что утрам прідут сіли.. ну, так, сіли й прийшли
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11.10.2022 13:30 Ответить
Что то слишком староват ..боец ЧВК 🤔🤫
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11.10.2022 13:38 Ответить
Зеки, вы не "Вагнеровцы", вы - ВАГИНОВЦЫ! Петухи вы опущенные! 🐔🐔🐔
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11.10.2022 13:51 Ответить
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11.10.2022 16:22 Ответить
На ролику неможливо нічого прочитати - логотип ЦЕНЗОР все закриває. Зауваження.
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11.10.2022 17:00 Ответить
розповідає легенду, що навіть школяр не повірить,завдань у них небуло ну-ну) ці сучки з військових компаній отримують після підписання контракту завдаток чималенький на відміну від чмобіків яким шматок простроченого сала видають...https://www.youtube.com/watch?v=dYv5la4-K6I
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11.10.2022 18:21 Ответить
Задач не каких не было, жрать награбленное , насиловать, пытать, убивать, стандартная схема , без задач. Это , святое для кацапа, им и накуй не нужны задачи, оружие , и чисто беспредел.Тут звонок маме не нужен, чисто в голову, в расход ,это не те мальчики...
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11.10.2022 18:39 Ответить
Да, видно ссуки ще ті, пошматувати на запчастини та витягнути всю інформацію.
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11.10.2022 21:21 Ответить
 
 