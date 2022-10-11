Одна женщина погибла в результате обстрела села в Николаевской области, - Ким

На Николаевщине за прошедшие сутки российские захватчики в очередной раз атаковали громады области – погибла женщина, повреждены жилые дома и сельхозпредприятие.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера ориентировочно с 10:00 до 10:40 были обстрелы села Широковской громады. В результате чего погибла одна женщина. Три жилых дома получили повреждения. Около 16:00, 10 октября, и в 04:30, 11 октября, обстрелы раздавались за пределами населенного пункта. Попадание в сельскохозяйственные угодья", - говорится в сообщении.

Дважды за день, 10 октября, враг ударил "Градом" и тяжелой артиллерией по Куцурубской громаде с территории Кинбурнской косы. Попадание по открытым территориям и полям. Пострадавших нет.

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