Одна жінка загинула внаслідок обстрілу села в Миколаївській області, - Кім

На Миколаївщині минулої доби російські загарбники вкотре атакували громади області – загинула жінка, пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора орієнтовно з 10:00 до 10:40 були обстріли села Широківської громади. Внаслідок чого загинула одна жінка. Три житлові будинки зазнали пошкоджень. Близько 16:00, 10 жовтня, та о 04:30, 11 жовтня, обстріли лунали за межами населеного пункту. Влучання у сільськогосподарські угіддя", - йдеться в повідомленні.

Двічі за день, 10 жовтня, ворог вдарив "Градом" та важкою артилерією по Куцурубській громаді з території Кінбурнської коси. Влучання по відкритих територіях та полях. Постраждалих немає.

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