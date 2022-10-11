Сили ППО зранку збили вісім дронів-камікадзе, - ОК "Південь"

Сьогодні вранці сили протиповітряної оборони збили на півдні України вісім дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на ОК "Південь"

"На світанку південні регіони ворог знов атакував дронами-камікадзе. Над Миколаївщиною силами протиповітряної оборони збито 5 Shahed-136, над Одещиною - 3", - ідеться в повідомленні.

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