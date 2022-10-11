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Сили ППО зранку збили вісім дронів-камікадзе, - ОК "Південь"

дрони

Сьогодні вранці сили протиповітряної оборони збили на півдні України вісім дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на ОК "Південь"

"На світанку південні регіони ворог знов атакував дронами-камікадзе. Над Миколаївщиною силами протиповітряної оборони збито 5 Shahed-136, над Одещиною - 3", - ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти дронами-камікадзе "Shahed-136" атакували Ладижиську ТЕС, - Вінницька ОВА

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Миколаївська область (2255) Одеська область (3181) дрони (4620)


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І де ж наші аналоги... Щоб теж по 50кг бавовни могли та несли по цілях противника.

Нам треба свій спис. Ракетний, дроновий та інший. І це негайно!

Але ж ніхто не слухав тих хто ще з початку війни спамив коментарі по всюди що будь-яке ППО запросто анігілюється банальним спамом дешевих дронів камікадзе (що зараз робить рф)... Ніхто не слухав і зараз ми не відповідаємо на такі дії бо немає аналога.
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11.10.2022 08:39 Відповісти
Ніхто не слухав, і зараз у нас то навіть захисту від цього спаму рф немає. При тому що скільки разів писалось що захист там елементарний і це C-ram та інші комп'ютеризовані ЗАК, яких звичайно треба дофіга щоб все критичне прикрити, але потім нам було би пофіг навіть якби рф за раз фантазійну кількість відправила, нехай 100 тисяч по одній цілі - всеодно б все збили... Це ж ПРО, а не ущербне ППО яке відстріляло свої ракети і далі сидить ловиш тушкою вибухи та вмираєш.
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11.10.2022 08:43 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.10.2022 10:02 Відповісти
де ще в якій країні дурний народ обрав Головнокомандуючим клоуна,що бігав від служби в армії,ось тому цей народ і нищать,і вже сміятись не бажають ті,що голосували за веселика
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11.10.2022 10:54 Відповісти
І що ти ******? В нас головний - Валерій Залужний. Чула про такого???
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11.10.2022 11:56 Відповісти
Що Залужний відмовив у фінансуванні "Нептуна" та "Вільхи" ? Чи може Залужний вклав гроші в дороги, по яких зараз катаються російські танки і відмовився фінансувати "Богдану"??
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11.10.2022 13:37 Відповісти
 
 