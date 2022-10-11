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Силы ПВО с утра сбили восемь дронов-камикадзе, - ОК "Південь"

дрони

Сегодня утром силы противовоздушной обороны сбили на юге Украины восемь дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь"

"На рассвете южные регионы враг вновь атаковал дронами-камикадзе. Над Николаевщиной силами противовоздушной обороны сбиты 5 Shahed-136, над Одесщиной - 3", - говорится в сообщении.

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Николаевская область (2106) Одесская область (3547) дроны (3845)


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І де ж наші аналоги... Щоб теж по 50кг бавовни могли та несли по цілях противника.

Нам треба свій спис. Ракетний, дроновий та інший. І це негайно!

Але ж ніхто не слухав тих хто ще з початку війни спамив коментарі по всюди що будь-яке ППО запросто анігілюється банальним спамом дешевих дронів камікадзе (що зараз робить рф)... Ніхто не слухав і зараз ми не відповідаємо на такі дії бо немає аналога.
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11.10.2022 08:39 Ответить
Ніхто не слухав, і зараз у нас то навіть захисту від цього спаму рф немає. При тому що скільки разів писалось що захист там елементарний і це C-ram та інші комп'ютеризовані ЗАК, яких звичайно треба дофіга щоб все критичне прикрити, але потім нам було би пофіг навіть якби рф за раз фантазійну кількість відправила, нехай 100 тисяч по одній цілі - всеодно б все збили... Це ж ПРО, а не ущербне ППО яке відстріляло свої ракети і далі сидить ловиш тушкою вибухи та вмираєш.
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11.10.2022 08:43 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.10.2022 10:02 Ответить
де ще в якій країні дурний народ обрав Головнокомандуючим клоуна,що бігав від служби в армії,ось тому цей народ і нищать,і вже сміятись не бажають ті,що голосували за веселика
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11.10.2022 10:54 Ответить
І що ти ******? В нас головний - Валерій Залужний. Чула про такого???
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11.10.2022 11:56 Ответить
Що Залужний відмовив у фінансуванні "Нептуна" та "Вільхи" ? Чи може Залужний вклав гроші в дороги, по яких зараз катаються російські танки і відмовився фінансувати "Богдану"??
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11.10.2022 13:37 Ответить
 
 