Силы ПВО с утра сбили восемь дронов-камикадзе, - ОК "Південь"
Сегодня утром силы противовоздушной обороны сбили на юге Украины восемь дронов-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь"
"На рассвете южные регионы враг вновь атаковал дронами-камикадзе. Над Николаевщиной силами противовоздушной обороны сбиты 5 Shahed-136, над Одесщиной - 3", - говорится в сообщении.
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Нам треба свій спис. Ракетний, дроновий та інший. І це негайно!
Але ж ніхто не слухав тих хто ще з початку війни спамив коментарі по всюди що будь-яке ППО запросто анігілюється банальним спамом дешевих дронів камікадзе (що зараз робить рф)... Ніхто не слухав і зараз ми не відповідаємо на такі дії бо немає аналога.