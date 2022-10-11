Силы ПВО с утра сбили восемь дронов-камикадзе, - ОК "Південь"

Сегодня утром силы противовоздушной обороны сбили на юге Украины восемь дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь"

"На рассвете южные регионы враг вновь атаковал дронами-камикадзе. Над Николаевщиной силами противовоздушной обороны сбиты 5 Shahed-136, над Одесщиной - 3", - говорится в сообщении.

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