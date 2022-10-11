Массированный ракетный удар по Украине: количество жертв составляет 19 человек, - ГСЧС
В Украине по состоянию на 7:00 вторника, 11 октября, жертвами вчерашних массированных ракетных обстрелов являются 19 человек.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительным данным погибли 19 человек, еще 105 были травмированы. В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров, которые силами ГСЧС ликвидированы", говорится в сообщении.
Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
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По об'єктах паРаші в Курській та Білгородській обл. недалеко від кордону ще вчора прилітіло, а от до Енгельса (район Каспійського моря) звідкіля переважно злітають стратегічні бомбардувальники з доволі небезпечними ракетами дотягнутись нічим.
Нагадую, ракетна програма переозброєння ЗСУ вже розробленними системами (як і багато іншого) була призупинена зебілами ще з 2019 р.
Вбивати лише кацапських військових - це гра у піддавки.
нє, немільйонів років, а просто 7000 років. А ще захлинись "кров.ю" Яхве та вдавись його "плоттю". який же ти......(зневажливо спльовує)