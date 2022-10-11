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Новости Агрессия России против Украины Война
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Массированный ракетный удар по Украине: количество жертв составляет 19 человек, - ГСЧС

удар

В Украине по состоянию на 7:00 вторника, 11 октября, жертвами вчерашних массированных ракетных обстрелов являются 19 человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным погибли 19 человек, еще 105 были травмированы. В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров, которые силами ГСЧС ликвидированы", говорится в сообщении.

Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

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обстрел (26891) Украина (44914) ГСЧС (4946)


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Топ комментарии
+2
Вже давно настав той момент коли ми маємо у будь який спрсіб знищувати аеродроми та інші військові об'єкти з яких на нас летять ракети та дрони і на території раші і на території **********. захід і сша нехай це забороняють своїм військовим, бо якби хоч одна ракета прилетіла до них вони ні секунди не роздумували б
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11.10.2022 08:33
+1


По об'єктах паРаші в Курській та Білгородській обл. недалеко від кордону ще вчора прилітіло, а от до Енгельса (район Каспійського моря) звідкіля переважно злітають стратегічні бомбардувальники з доволі небезпечними ракетами дотягнутись нічим.
Нагадую, ракетна програма переозброєння ЗСУ вже розробленними системами (як і багато іншого) була призупинена зебілами ще з 2019 р.
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11.10.2022 09:03
+1
там уся росія - колективний путін
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11.10.2022 09:32
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Вже давно настав той момент коли ми маємо у будь який спрсіб знищувати аеродроми та інші військові об'єкти з яких на нас летять ракети та дрони і на території раші і на території **********. захід і сша нехай це забороняють своїм військовим, бо якби хоч одна ракета прилетіла до них вони ні секунди не роздумували б
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11.10.2022 08:33 Ответить


По об'єктах паРаші в Курській та Білгородській обл. недалеко від кордону ще вчора прилітіло, а от до Енгельса (район Каспійського моря) звідкіля переважно злітають стратегічні бомбардувальники з доволі небезпечними ракетами дотягнутись нічим.
Нагадую, ракетна програма переозброєння ЗСУ вже розробленними системами (як і багато іншого) була призупинена зебілами ще з 2019 р.
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11.10.2022 09:03 Ответить
К сожалению, подобные мысли уже давно стали притчей во языцех... Острословы ещё поспешат добавить, что «будь який спосіб» может подразумевать лишь применение асфальтной катапульты или шашлычных шампуров, как для ближнего боя.
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11.10.2022 12:13 Ответить
Один вчинок путіна може викликати згоду в Україні. Він має просто застрелитися.
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11.10.2022 08:35 Ответить
там уся росія - колективний путін
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11.10.2022 09:32 Ответить
За кожного вбитого українця потрібно вбивати щонайменше трьох кацапів (виходячи із співвідношення населення 3:1.)
Вбивати лише кацапських військових - це гра у піддавки.
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11.10.2022 09:19 Ответить
Швец думает так: ФСБ взорвали мост, высокопоставленный крот из администрации Зели говорит американским СМИ типа Вашингтон пост и Нью-Йорк таймс- это мы, Путин наносит удар. Если это была не ракета, а фура с Болгарии через Армению, то так и есть.
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11.10.2022 09:32 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.10.2022 09:55 Ответить
слухай, ти або лікуйся, або йди святкувати - скоро планеті, а то й всесвіту .... тадамм..... 7000!!!
нє, немільйонів років, а просто 7000 років. А ще захлинись "кров.ю" Яхве та вдавись його "плоттю". який же ти......(зневажливо спльовує)
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11.10.2022 10:51 Ответить
 
 