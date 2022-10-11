Массированный ракетный удар по Украине: количество жертв составляет 19 человек, - ГСЧС

В Украине по состоянию на 7:00 вторника, 11 октября, жертвами вчерашних массированных ракетных обстрелов являются 19 человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным погибли 19 человек, еще 105 были травмированы. В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров, которые силами ГСЧС ликвидированы", говорится в сообщении.

Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

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