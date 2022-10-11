Масований ракетний удар по Україні: кількість жертв становить 19 осіб, - ДСНС
В Україні станом на 7:00 вівторка, 11 жовтня, жертвами учорашніх масованих ракетних обстрілів є 19 осіб.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані. Внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж, які силами ДСНС ліквідовані", йдеться в повідомленні.
Залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Топ коментарі
+2 Варвара Грушецька
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+1 Юрий Собкевич
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+1 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар11.10.2022 09:32
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По об'єктах паРаші в Курській та Білгородській обл. недалеко від кордону ще вчора прилітіло, а от до Енгельса (район Каспійського моря) звідкіля переважно злітають стратегічні бомбардувальники з доволі небезпечними ракетами дотягнутись нічим.
Нагадую, ракетна програма переозброєння ЗСУ вже розробленними системами (як і багато іншого) була призупинена зебілами ще з 2019 р.
Вбивати лише кацапських військових - це гра у піддавки.
нє, немільйонів років, а просто 7000 років. А ще захлинись "кров.ю" Яхве та вдавись його "плоттю". який же ти......(зневажливо спльовує)