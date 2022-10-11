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Масований ракетний удар по Україні: кількість жертв становить 19 осіб, - ДСНС

удар

В Україні станом на 7:00 вівторка, 11 жовтня, жертвами учорашніх масованих ракетних обстрілів є 19 осіб.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані. Внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж, які силами ДСНС ліквідовані", йдеться в повідомленні.

Залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок масованої ракетної атаки по Києву 5 людей загинули та 47 постраждали, - ДСНС

Автор: 

обстріл (28196) Україна (5861) ДСНС (5083)


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Топ коментарі
+2
Вже давно настав той момент коли ми маємо у будь який спрсіб знищувати аеродроми та інші військові об'єкти з яких на нас летять ракети та дрони і на території раші і на території **********. захід і сша нехай це забороняють своїм військовим, бо якби хоч одна ракета прилетіла до них вони ні секунди не роздумували б
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11.10.2022 08:33
+1


По об'єктах паРаші в Курській та Білгородській обл. недалеко від кордону ще вчора прилітіло, а от до Енгельса (район Каспійського моря) звідкіля переважно злітають стратегічні бомбардувальники з доволі небезпечними ракетами дотягнутись нічим.
Нагадую, ракетна програма переозброєння ЗСУ вже розробленними системами (як і багато іншого) була призупинена зебілами ще з 2019 р.
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11.10.2022 09:03
+1
там уся росія - колективний путін
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11.10.2022 09:32
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Вже давно настав той момент коли ми маємо у будь який спрсіб знищувати аеродроми та інші військові об'єкти з яких на нас летять ракети та дрони і на території раші і на території **********. захід і сша нехай це забороняють своїм військовим, бо якби хоч одна ракета прилетіла до них вони ні секунди не роздумували б
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11.10.2022 08:33 Відповісти


По об'єктах паРаші в Курській та Білгородській обл. недалеко від кордону ще вчора прилітіло, а от до Енгельса (район Каспійського моря) звідкіля переважно злітають стратегічні бомбардувальники з доволі небезпечними ракетами дотягнутись нічим.
Нагадую, ракетна програма переозброєння ЗСУ вже розробленними системами (як і багато іншого) була призупинена зебілами ще з 2019 р.
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11.10.2022 09:03 Відповісти
К сожалению, подобные мысли уже давно стали притчей во языцех... Острословы ещё поспешат добавить, что «будь який спосіб» может подразумевать лишь применение асфальтной катапульты или шашлычных шампуров, как для ближнего боя.
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11.10.2022 12:13 Відповісти
Один вчинок путіна може викликати згоду в Україні. Він має просто застрелитися.
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11.10.2022 08:35 Відповісти
там уся росія - колективний путін
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11.10.2022 09:32 Відповісти
За кожного вбитого українця потрібно вбивати щонайменше трьох кацапів (виходячи із співвідношення населення 3:1.)
Вбивати лише кацапських військових - це гра у піддавки.
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11.10.2022 09:19 Відповісти
Швец думает так: ФСБ взорвали мост, высокопоставленный крот из администрации Зели говорит американским СМИ типа Вашингтон пост и Нью-Йорк таймс- это мы, Путин наносит удар. Если это была не ракета, а фура с Болгарии через Армению, то так и есть.
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11.10.2022 09:32 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.10.2022 09:55 Відповісти
слухай, ти або лікуйся, або йди святкувати - скоро планеті, а то й всесвіту .... тадамм..... 7000!!!
нє, немільйонів років, а просто 7000 років. А ще захлинись "кров.ю" Яхве та вдавись його "плоттю". який же ти......(зневажливо спльовує)
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11.10.2022 10:51 Відповісти
 
 