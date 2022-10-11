Масований ракетний удар по Україні: кількість жертв становить 19 осіб, - ДСНС

В Україні станом на 7:00 вівторка, 11 жовтня, жертвами учорашніх масованих ракетних обстрілів є 19 осіб.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані. Внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж, які силами ДСНС ліквідовані", йдеться в повідомленні.

Залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

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