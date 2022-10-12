Окупанти примушують жителів Луганщини отримати паспорт РФ до 1 січня
У Луганській області російські загарбники примушують мешканців отримати російський паспорт до 1 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Окупанти дали населенню трохи більше двох місяців, аби отримати паспорт РФ. Раніше, у переважній більшості, то були популізм та бажання самих жителів регіону. Тепер вже не запитують – хочеш або ні.", - пише Гайдай.
За його словами із 1 січня будь-які виплати – зарплата, соціальні, грошові перекази – здійснюватимуться виключної за наявності індивідуального особового рахунку.
"Однак щоб його відкрити, потрібно мати паспорт РФ. Безпосередньо силою не примушують – просто залишають без грошей", - додав Гайдай.
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