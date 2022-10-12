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Окупанти примушують жителів Луганщини отримати паспорт РФ до 1 січня

гражданство,паспорт,рф

У Луганській області російські загарбники примушують мешканців отримати російський паспорт до 1 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти дали населенню трохи більше двох місяців, аби отримати паспорт РФ. Раніше, у переважній більшості, то були популізм та бажання самих жителів регіону. Тепер вже не запитують – хочеш або ні.", - пише Гайдай.

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За його словами із 1 січня будь-які виплати – зарплата, соціальні, грошові перекази – здійснюватимуться виключної за наявності індивідуального особового рахунку.

"Однак щоб його відкрити, потрібно мати паспорт РФ. Безпосередньо силою не примушують – просто залишають без грошей", - додав Гайдай.

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Там ще не всі з аусвайсами?
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12.10.2022 10:05 Відповісти
не 2 января уже не конает то будет и была Украина...
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12.10.2022 10:18 Відповісти
Щось я заплутався - у них були паспорти гр.України, потім вони навиписували собі бумажок ЛДНР, а тепер їм ще кацапські.....
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12.10.2022 10:05 Відповісти
Буде тепер три . Щасливі люди живуть у тому Лугандоні .
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12.10.2022 10:07 Відповісти
Авжеж - украл - выпил - в тюрьму и так по кругу Щасливі
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12.10.2022 10:12 Відповісти
 
 