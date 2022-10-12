Понад 15 житлових будинків зруйновано у Миколаївській області, - Кім
Зранку 12 жовтня російська артилерія обстріляла Куцурубську громаду, де наразі відсутнє світло і вода.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі 12 жовтня близько 00:30 ворог обстріляв околиці Миколаєва. У Миколаївському районі вчора, 11 жовтня, окупанти неодноразово завдавали ударів РСЗВ по Первомайській громаді. Влучання були по об’єкту цивільної інфраструктури та за межами населеного пункту. Зранку 12 жовтня після 06:00 ворог наносив артилерійські обстріли по Куцурубській громаді, внаслідок чого в одному з населених пунктів зруйновано понад 15 житлових будинків. Також там наразі відсутнє світло, вода та газопостачання", - йдеться в повідомленні
У Баштанському районі сьогодні, 12 жовтня, обстрілів зазнала Широківська громада.
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