Понад 15 житлових будинків зруйновано у Миколаївській області, - Кім

Зранку 12 жовтня російська артилерія обстріляла Куцурубську громаду, де наразі відсутнє світло і вода.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі 12 жовтня близько 00:30 ворог обстріляв околиці Миколаєва. У Миколаївському районі вчора, 11 жовтня, окупанти неодноразово завдавали ударів РСЗВ по Первомайській громаді. Влучання були по об’єкту цивільної інфраструктури та за межами населеного пункту. Зранку 12 жовтня після 06:00 ворог наносив артилерійські обстріли по Куцурубській громаді, внаслідок чого в одному з населених пунктів зруйновано понад 15 житлових будинків. Також там наразі відсутнє світло, вода та газопостачання", - йдеться в повідомленні

У Баштанському районі сьогодні, 12 жовтня, обстрілів зазнала Широківська громада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли прикордонні громади Харківщини