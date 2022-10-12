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У Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба"

дружба

Польща виявила витік на одній з ліній нафтопроводу "Дружба". Поки причини пошкодження невідомі.

Про це повідомив польський оператор PERN, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкоджена лінія, яка постачає нафту до Німеччини. Місце пошкодження знаходиться приблизно за 70 кілометрів від Плоцька.

Тиск у пошкодженій трубі було негайно вимкнено. Друга нитка нафтопроводу працює без змін.

Причини розгерметизації нафтопроводу поки невідома. На місці подій працюють екстрені служби.

Нафтопровід "Дружба" є основним маршрутом, яким сира нафта потрапляє до Німеччини.

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"Дружба" є одним із найбільших нафтопроводів у світі, довжиною близько 5500 км. Він бере початок в м. Альметьєвск (Республіка Татарстан, Росія), після чого проходить через Самару (РФ) і Брянськ (РФ) до Мозиря (Білорусь).

Автор: 

нафта (5483) пошкодження (168) Польща (8474) нафтопровід (363)


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Топ коментарі
+10
Причина лише одна-насрали кацапські свині...
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12.10.2022 10:37
+4
Зрозумів про що йдеться, але ...почекай цю тему...ПОКИ ЩО...далі буде
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12.10.2022 10:43
+4
дружба порвалась
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12.10.2022 10:47
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Причина лише одна-насрали кацапські свині...
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12.10.2022 10:37 Відповісти
Ще у нас би цей нафтопровод прикрити на "плановий ремонт" і буде взагалі файно
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12.10.2022 10:37 Відповісти
Ой, а хто це там репараціі не хоче платити нашим братам Полякам??? Пан, Шольц не знаєте???
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12.10.2022 10:40 Відповісти
Зрозумів про що йдеться, але ...почекай цю тему...ПОКИ ЩО...далі буде
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12.10.2022 10:43 Відповісти
Свиня, Саньок, це той хто себе не вміє поводити і висловлювати свою точку зору! І якщо ти не тупий, то зрозумієшь хто свиня!
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12.10.2022 10:56 Відповісти
Нехай більше "втікачів від могилізації" пускають до німців і буде у них ндр, пнр та інші нр.
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12.10.2022 10:41 Відповісти
дружба порвалась
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12.10.2022 10:47 Відповісти
тиск вимкнули, кажете?
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12.10.2022 10:51 Відповісти
А у нас крім нафтопроводу , ще аміакопровод є
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12.10.2022 11:05 Відповісти
Виток? Сначала подумал, что к трубопроводу подключились незаконно и качали себе нефть через отвод (несложно сделать это, если немного качать, то и не отследят). А по итогу там дырок просто наделали. Это вообще несложно, на палке повесить шуруповерт, скотчем кнопку включить и сверлить сверху под своим весом, тогда в лицо не прилетит под давлением нефть.
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12.10.2022 11:11 Відповісти
Тріснула дружба...
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12.10.2022 13:19 Відповісти
Тепер півроку "ремонтувати" будуть. А якщо добре піде---то цілий рік.
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13.10.2022 10:50 Відповісти
 
 