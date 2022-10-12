У Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба"

Польща виявила витік на одній з ліній нафтопроводу "Дружба". Поки причини пошкодження невідомі.

Про це повідомив польський оператор PERN, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкоджена лінія, яка постачає нафту до Німеччини. Місце пошкодження знаходиться приблизно за 70 кілометрів від Плоцька.

Тиск у пошкодженій трубі було негайно вимкнено. Друга нитка нафтопроводу працює без змін.

Причини розгерметизації нафтопроводу поки невідома. На місці подій працюють екстрені служби.

Нафтопровід "Дружба" є основним маршрутом, яким сира нафта потрапляє до Німеччини.

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"Дружба" є одним із найбільших нафтопроводів у світі, довжиною близько 5500 км. Він бере початок в м. Альметьєвск (Республіка Татарстан, Росія), після чого проходить через Самару (РФ) і Брянськ (РФ) до Мозиря (Білорусь).