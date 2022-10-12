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Трасу від Бурштина до Франківська перекриватимуть на час повітряних тривог

стоп,перекрытие,ограничение

На Прикарпатті під час повітряної тривоги перекриватимуть рух транспорту від Бурштина до Івано-Франківська.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.

"Враховуючи нанесення ракетних ударів по Бурштинській ТЕС, прийнято рішення на час повітряної тривоги перекривати рух на ділянці дороги від міста Бурштин до Івано-Франківська та перед поворотом у Демешківці у напрямку Львова", - сказала вона.

Голова ОВА зазначила, що при цьому буде забезпечений об’їзд транспорту через навколишні села.

За словами Онищук, таке рішення ухвалила Рада оборони області з метою мінімізувати наслідки можливих ракетних ударів, зокрема, і для цивільних.

Також читайте: У Івано-Франківській області 4 російські ракети влучили у Бурштинську ТЕС. 1 ракету збила ППО, - ОВА

Автор: 

авто (6139) дороги (3056) Івано-Франківська область (944) Онищук Світлана (11)


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