Трасу від Бурштина до Франківська перекриватимуть на час повітряних тривог

На Прикарпатті під час повітряної тривоги перекриватимуть рух транспорту від Бурштина до Івано-Франківська.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.

"Враховуючи нанесення ракетних ударів по Бурштинській ТЕС, прийнято рішення на час повітряної тривоги перекривати рух на ділянці дороги від міста Бурштин до Івано-Франківська та перед поворотом у Демешківці у напрямку Львова", - сказала вона.

Голова ОВА зазначила, що при цьому буде забезпечений об’їзд транспорту через навколишні села.

За словами Онищук, таке рішення ухвалила Рада оборони області з метою мінімізувати наслідки можливих ракетних ударів, зокрема, і для цивільних.

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