Трасу від Бурштина до Франківська перекриватимуть на час повітряних тривог
На Прикарпатті під час повітряної тривоги перекриватимуть рух транспорту від Бурштина до Івано-Франківська.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.
"Враховуючи нанесення ракетних ударів по Бурштинській ТЕС, прийнято рішення на час повітряної тривоги перекривати рух на ділянці дороги від міста Бурштин до Івано-Франківська та перед поворотом у Демешківці у напрямку Львова", - сказала вона.
Голова ОВА зазначила, що при цьому буде забезпечений об’їзд транспорту через навколишні села.
За словами Онищук, таке рішення ухвалила Рада оборони області з метою мінімізувати наслідки можливих ракетних ударів, зокрема, і для цивільних.
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