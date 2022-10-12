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Новини Війна
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Запорізьку АЕС знову знеструмлено: окупанти пошкодили підстанцію

заес,магате

Російські окупанти пошкодили підстанцію на Запорізькій АЕС, внаслідок чого станцію знеструлмено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Енергоатома.

"Сьогодні зранку, 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Енергоатом відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального.

"Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів Компанії. Російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії", - наголосили там.

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Автор: 

Енергоатом (1630) Запорізька АЕС (1401)


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Повинна бути міжнародна військова місія, что звільнить атомну
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12.10.2022 11:01 Відповісти
Это уже безпредел...
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12.10.2022 11:15 Відповісти
Шото я не понял , Украина отправила , соляру к окупантам , а они не хотят пропускать, . У вас там война или игры в зарницу. А ***** оркам отправлять топливо, они должны об этом беспокоиться. А если орки ударят по этой колонне .
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12.10.2022 11:47 Відповісти
У ахметова треба запитати: за скільки $$ він домовився з путіним здати Запорізьку АЕС👈
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12.10.2022 11:50 Відповісти
 
 