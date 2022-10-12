МВС призупинило роботу сервісних центрів через перебої електропостачання
Надання послуг у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України призупинено.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС, інформує Цензор.НЕТ
"У зв'язку із перебоями електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система. Через це надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено", - йдеться у повідомленні.
Про поновлення роботи буде повідомлено додатково.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар12.10.2022 13:36 Відповісти Мені подобається 0
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