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Новини Війна
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На Київщині лунають вибухи: у Бучанському районі працюють сапери

сапери

Сьогодні, 12 жовтня, на території Київської області відбуваються планові роботи з ліквідації ВНП.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляють у Київській ОВА.

"Звуки вибухів, що наразі можуть чути жителі деяких громад району, – планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.

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У разі оголошення сигналу повітряної тривоги мешканців закликали перейти до укриття.

вибух (4436) Київська область (4003) Буча (539) сапер (192)


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12.10.2022 11:20 Відповісти
Бережіть себе, хлопці.
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12.10.2022 12:56 Відповісти
 
 