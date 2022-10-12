На Київщині лунають вибухи: у Бучанському районі працюють сапери
Сьогодні, 12 жовтня, на території Київської області відбуваються планові роботи з ліквідації ВНП.
Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляють у Київській ОВА.
"Звуки вибухів, що наразі можуть чути жителі деяких громад району, – планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.
У разі оголошення сигналу повітряної тривоги мешканців закликали перейти до укриття.
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Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар12.10.2022 11:20 Відповісти Мені подобається 3
Чайка Київ
показати весь коментар12.10.2022 12:56 Відповісти Мені подобається 0
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