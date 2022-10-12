На Київщині лунають вибухи: у Бучанському районі працюють сапери

Сьогодні, 12 жовтня, на території Київської області відбуваються планові роботи з ліквідації ВНП.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляють у Київській ОВА.

"Звуки вибухів, що наразі можуть чути жителі деяких громад району, – планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.

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У разі оголошення сигналу повітряної тривоги мешканців закликали перейти до укриття.