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У Запорізькій області лунатимуть вибухи. Сапери підриватимуть вибухонебезпечні предмети

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Сьогодні. 12 жовтня, з 12:00 до 14:00 у Запорізькому районі працюватимуть спаери.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"З 12:00 до 14:00 у населених пунктах Запорізького району фахівцями ДСНС будуть проведені контрольовані підриви залишків вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині лунають вибухи: у Бучанському районі працюють сапери

Жителів закликають зберігати спокій та дотримуватися інформаційної тиші.

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12.10.2022 12:53 Відповісти
 
 