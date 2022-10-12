У Запорізькій області лунатимуть вибухи. Сапери підриватимуть вибухонебезпечні предмети
Сьогодні. 12 жовтня, з 12:00 до 14:00 у Запорізькому районі працюватимуть спаери.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"З 12:00 до 14:00 у населених пунктах Запорізького району фахівцями ДСНС будуть проведені контрольовані підриви залишків вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
Жителів закликають зберігати спокій та дотримуватися інформаційної тиші.
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показати весь коментар12.10.2022 12:53 Відповісти Мені подобається 0
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