Рашисти обстріляли енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині, сильна пожежа та руйнування, - ОВА

Жителів Дніпропетровщини просять економити електроенергію через пошкодження інфраструктури в області під час обстрілів російськими окупантами.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова атака на область. Третій день поспіль російські терористи б’ють по підприємствах життєзабезпечення. Ранком росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Там сильна пожежа і руйнування.



Рятувальники приборкують полум’я. Потім енергетики спробують відновити обладнання. Економимо електрику! Удома, на роботі. Всюди, де можливо її заощаджувати. Зараз це надважливо. Працюємо", - наголосив він.

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