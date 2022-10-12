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ПриватБанк знову видає міжнародні перекази через термінали самообслуговування

приват,приватбанк

ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування.

Про це повідомили в банку, інформує Цензор.НЕТ.

У терміналах можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.

Валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і гривні - зарахуванням на гривневу картку.

Також читайте: Нацбанк заборонив приватні перекази з гривневих карток на картки іноземних банків

Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування потрібно:

  • Авторизуватися за допомогою будь-якої картки банку
  • Натиснути пункт меню "Банківські послуги" - "Отримати грошовий переказ" - обрати платіжну систему
  • Ввести контрольний номер та дані переказу
  • Вибрати картку, на яку потрібно отримати переказ.

Автор: 

грошові перекази (217) Приватбанк (2431) Western Union (13)


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А інші скільки беруть?
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12.10.2022 12:43 Відповісти
Приватбанк -козли і уроди ... зі 150€ переведені в Україну по ..трансфер го...3€ забирають собі!!!!
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12.10.2022 12:44 Відповісти
ето еще по-людски
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12.10.2022 13:52 Відповісти
а как мне с Германии погасить кредит в Приват банке?
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12.10.2022 13:54 Відповісти
 
 