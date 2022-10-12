ПриватБанк знову видає міжнародні перекази через термінали самообслуговування
ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування.
Про це повідомили в банку, інформує Цензор.НЕТ.
У терміналах можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.
Валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і гривні - зарахуванням на гривневу картку.
Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування потрібно:
- Авторизуватися за допомогою будь-якої картки банку
- Натиснути пункт меню "Банківські послуги" - "Отримати грошовий переказ" - обрати платіжну систему
- Ввести контрольний номер та дані переказу
- Вибрати картку, на яку потрібно отримати переказ.
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Евгений Агро
показати весь коментар12.10.2022 12:43 Відповісти Мені подобається 0
Игорь Ткач #479603
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alex lagun
показати весь коментар12.10.2022 13:52 Відповісти Мені подобається 0
alex lagun
показати весь коментар12.10.2022 13:54 Відповісти Мені подобається 0
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