ПриватБанк знову видає міжнародні перекази через термінали самообслуговування

ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування.

Про це повідомили в банку, інформує Цензор.НЕТ.

У терміналах можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.

Валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і гривні - зарахуванням на гривневу картку.

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Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування потрібно: