12 жовтня проводитимуть навчальні стрільби у Полтавській області, - ОВА

12 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"12 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав Лунін.

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