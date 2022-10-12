12 жовтня проводитимуть навчальні стрільби у Полтавській області, - ОВА
12 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"12 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав Лунін.
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Александр Вовченко #540480
показати весь коментар12.10.2022 14:08 Відповісти Мені подобається 0
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