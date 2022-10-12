УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4457 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
405 1

12 жовтня проводитимуть навчальні стрільби у Полтавській області, - ОВА

стрільби

12 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"12 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав Лунін. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині триває навчання саперів, у деяких громадах області можливі звуки вибухів

Автор: 

військові навчання (2775) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1099)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На світлині зображено москаля (або ордловця). Автори, поважайте читачів!
показати весь коментар
12.10.2022 14:08 Відповісти
 
 