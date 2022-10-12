Папа Римський засудив бомбардування Росією українських міст
Глава римо-католицької церкви під час зустрічі з паломниками засудив "безжальні бомбардування" Росією українських міст і закликав припинити це "тих, у кого в руках доля війни".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
"Моє серце завжди звернене до народу України, особливо до тих, хто мешкає в місцях, які постраждали від бомбардувань", - сказав понтифік.
Святіший Отець додав, що молиться за українців.
"Ношу в собі їхній біль і за заступництвом Пресвятої Богородиці представляю його у молитві Господеві. А Він завжди вислуховує лемент вбогих, які до Нього взивають. Нехай же Його Дух зможе перемінити серця тих, в чиїх руках лежить доля війни, щоби зупинився ураган насильства, і щоб було можливим відновити мирне співіснування в справедливості", - сказав Папа.
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А шо не одобрил свято-*******?
Він засудив "тих, в чиїх руках лежить доля війни"
І ніби то проплатили, а ніби і ні.
То він нібито засудив, а насправді - ні ))
Коротше - хєрня а не молитва. Не називати злочинців злочинцями і вбивцями - вбивць. Просити святого духа (якому, на мою думку і з огляду на все, що відбувається) повністю посрати на те, шо тут твориться.
Чим далі, тим більше цей дядя розчаровує.
Девʼята ознака фашизму за визначенням Умберто Еко.
(Інші ознаки на рашці також присутні).