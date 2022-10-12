Папа Римський засудив бомбардування Росією українських міст

Глава римо-католицької церкви під час зустрічі з паломниками засудив "безжальні бомбардування" Росією українських міст і закликав припинити це "тих, у кого в руках доля війни".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

"Моє серце завжди звернене до народу України, особливо до тих, хто мешкає в місцях, які постраждали від бомбардувань", - сказав понтифік.

Святіший Отець додав, що молиться за українців.

"Ношу в собі їхній біль і за заступництвом Пресвятої Богородиці представляю його у молитві Господеві. А Він завжди вислуховує лемент вбогих, які до Нього взивають. Нехай же Його Дух зможе перемінити серця тих, в чиїх руках лежить доля війни, щоби зупинився ураган насильства, і щоб було можливим відновити мирне співіснування в справедливості", - сказав Папа.

Також читайте: Папа Римський закликає Зеленського бути відкритим до "серйозних мирних пропозицій", ніби вони коли-небудь звучали, - Кислиця