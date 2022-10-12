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Новини Війна
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Папа Римський засудив бомбардування Росією українських міст

папа

Глава римо-католицької церкви під час зустрічі з паломниками засудив "безжальні бомбардування" Росією українських міст і закликав припинити це "тих, у кого в руках доля війни".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

"Моє серце завжди звернене до народу України, особливо до тих, хто мешкає в місцях, які постраждали від бомбардувань", - сказав понтифік.

Святіший Отець додав, що молиться за українців.

"Ношу в собі їхній біль і за заступництвом Пресвятої Богородиці представляю його у молитві Господеві. А Він завжди вислуховує лемент вбогих, які до Нього взивають. Нехай же Його Дух зможе перемінити серця тих, в чиїх руках лежить доля війни, щоби зупинився ураган насильства, і щоб було можливим відновити мирне співіснування в справедливості", - сказав Папа.

Також читайте: Папа Римський закликає Зеленського бути відкритим до "серйозних мирних пропозицій", ніби вони коли-небудь звучали, - Кислиця

Автор: 

Ватикан (137) обстріл (28196) Папа Римський (311) бомбардування (337) Франциск (177)


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Топ коментарі
+33
Пішов ***** папаша римській подстілка *****!!
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12.10.2022 13:08
+18
Просто йди нахер!
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12.10.2022 13:09
+17
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12.10.2022 13:18
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Пішов ***** папаша римській подстілка *****!!
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12.10.2022 13:08 Відповісти
"Лемент вбогих"- це якраз виконання цього дебільного папи.))
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12.10.2022 13:35 Відповісти
От паскуда трухлява, а міг же сказати: давайте, хлопці, око за око!
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12.10.2022 13:52 Відповісти
Згоден. Дивно що він не дидав ще зашкварніший перл типу "обидві сторони конфлікту повинні уникати бомбардувань міст" (чи як там ********** amtesty/оон/червоний хрест коментувати воєнні злочини параші).
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12.10.2022 14:03 Відповісти
Просто йди нахер!
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12.10.2022 13:09 Відповісти
*****-колотить
А шо не одобрил свято-*******?
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12.10.2022 13:11 Відповісти
Дякуємо, дуже дякуємо.
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12.10.2022 13:11 Відповісти
Спасибо,святой отец!Очень помогло!(нет)
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12.10.2022 13:11 Відповісти
У цитованих словах Папи _немає_ слова "росія".
Він засудив "тих, в чиїх руках лежить доля війни"
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12.10.2022 13:53 Відповісти
Папа, скажи на весь світ, росія - тотальне зло, зроби щось корисне
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12.10.2022 13:12 Відповісти
Ротяка грошима запхута, не може розмовляти
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12.10.2022 15:08 Відповісти
Щось в лісі здохло велике й волохате
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12.10.2022 13:13 Відповісти
Нехай заспівае « хутин ****» . Тоді українці його вибачать
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12.10.2022 13:13 Відповісти
хоспадя, какие ж дегенераты работают твоими поместниками на этой конченной планете
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12.10.2022 13:14 Відповісти
To-mo he'll change his mind!
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12.10.2022 13:15 Відповісти
ага, засудив і тепер сидить кається по страшному за такий вчинок. бо проти заповіді шефа пішов "не судіть і не судимі будете" )
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12.10.2022 13:16 Відповісти
Ой вей! Шо сі сталосі? Кремль забув проплатити?
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12.10.2022 13:16 Відповісти
схоже, бо чекав аж до середи
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12.10.2022 13:31 Відповісти
А кацапи проплатили в рублях ))))
І ніби то проплатили, а ніби і ні.
То він нібито засудив, а насправді - ні ))
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12.10.2022 13:37 Відповісти
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12.10.2022 13:18 Відповісти
Опять старая плесень раскукарекалась . Как это мерзко - призывать тех , в чьих руках , тоесть опять имеет ввиду ОБЕ стороны .
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12.10.2022 13:19 Відповісти
Папа римський зі своїми репліками хай вирушає у пішохідну подорож по відомому еротичному маршруту. Проститутка на папському престолі.
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12.10.2022 13:21 Відповісти
Стоп. Перечитав цитату. Нічого не розумію. В якому саме місці він щось засуджує? Він попросив Святого Духа змінити настрій якихось "тих, в чиїх руках лежить доля війни". В його розумінні це запросто можуть бути і українці. Хіба в руках ЗСУ не лежить доля війни?
Коротше - хєрня а не молитва. Не називати злочинців злочинцями і вбивцями - вбивць. Просити святого духа (якому, на мою думку і з огляду на все, що відбувається) повністю посрати на те, шо тут твориться.
Чим далі, тим більше цей дядя розчаровує.
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12.10.2022 13:22 Відповісти
Слухай, папік ти убогий,або стули пельку , або назви тих ,в чиїх лапах доля цієї війни
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12.10.2022 13:24 Відповісти
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12.10.2022 13:26 Відповісти
Судья будет повешен "за экстремизм". Будни засрашки🤷
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12.10.2022 13:32 Відповісти
а вот за "нет войне" отримала би тюрму
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12.10.2022 13:33 Відповісти
"«Пацифізм - це торгівля з ворогом», тому що «Життя - це постійна війна» - завжди має бути ворог, якого треба побороти. Мир може настати тільки після перемоги однієї сторони над іншою. Таким чином є проблема несумісності остаточної перемоги з нескінченною війною. "

Девʼята ознака фашизму за визначенням Умберто Еко.
(Інші ознаки на рашці також присутні).
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12.10.2022 13:40 Відповісти
Яке полегшення. Медаль цьому старому пердуну.🤦
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12.10.2022 13:30 Відповісти
вспомніла папа коли хлопчиком була.Засудив минулі,чи майбутні?
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12.10.2022 13:31 Відповісти
***** пішло
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12.10.2022 13:31 Відповісти
Реально мєрость...(с)
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12.10.2022 13:31 Відповісти
Папаша не похмелився
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12.10.2022 13:33 Відповісти
Пішла на#уй консерва!
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12.10.2022 13:45 Відповісти
збезчестив себе папашка не маю до нього довіри
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12.10.2022 13:51 Відповісти
Та невже Кирило дозволив?
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12.10.2022 13:57 Відповісти
католики Украины, вам хоть чуть стыдно за этого *********?
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12.10.2022 13:59 Відповісти
Ага, ага, маючи на увазі, звісно, Україну!
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12.10.2022 14:44 Відповісти
Не верю этому прощелыге.
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12.10.2022 15:17 Відповісти
,Це ніякий ні римський папа, це папа меркель.
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12.10.2022 15:32 Відповісти
Невже прозрів?
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12.10.2022 15:51 Відповісти
папанька резко проснулся... но... вот гуси-лебеди летять, а **** толку...
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12.10.2022 16:00 Відповісти
А що ж то в лісі здохло?
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12.10.2022 16:38 Відповісти
 
 