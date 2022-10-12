Банкноти номіналами 5 та 10 грн поступово замінять монети, - НБУ

Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінять на монети 5 та 10 гривень та банкноти 20 та 100 гривень нового покоління.

Про це повідомили в НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот почнеться з наступного року:

банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Коли банкноти попереднього покоління потраплятимуть до банків, вони не повертатимуться в обіг, а будуть вилучені та передані НБУ для утилізації.

"Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати", - зазначили в Нацбанку.

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Поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень.