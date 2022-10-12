Банкноти номіналами 5 та 10 грн поступово замінять монети, - НБУ
Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінять на монети 5 та 10 гривень та банкноти 20 та 100 гривень нового покоління.
Про це повідомили в НБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот почнеться з наступного року:
- банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
- НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.
Коли банкноти попереднього покоління потраплятимуть до банків, вони не повертатимуться в обіг, а будуть вилучені та передані НБУ для утилізації.
"Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати", - зазначили в Нацбанку.
Поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень.
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Только скоты при власти делают скотов из быдлоизбирателей.
То якщо так нейметься штампувати монети, то можна же робити їх хоча би різнокольоровими!
Не нужно менять тему! Ты быдло пожелал смерти(эвтаназировать) миллионам людей. К тебе в гости срочно нужен наряд СБУшников, может ты русне сдаешь координаты куда ракетами валить. И ты только за уничтожение людей.