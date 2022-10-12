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Банкноти номіналами 5 та 10 грн поступово замінять монети, - НБУ

нбу

Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінять на монети 5 та 10 гривень та банкноти 20 та 100 гривень нового покоління.

Про це повідомили в НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот почнеться з наступного року:

  • банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
  • НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Коли банкноти попереднього покоління потраплятимуть до банків, вони не повертатимуться в обіг, а будуть вилучені та передані НБУ для утилізації.

"Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати", - зазначили в Нацбанку.

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Поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень.

Автор: 

гривня (1716) гроші (962) монети (273) НБУ (10341)


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Топ коментарі
+10
Не самая лучшая идея носить мешок с железом в кошельке.
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12.10.2022 13:56
+5
эти твари, дорвавшиеся к власти, занимаются только тем, чтобы создавать людям неудобства - решая проблемы электорату меньше времени остаётся на осуждение дерибана...
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12.10.2022 14:00
+5
Люди похилого віку і з вадами зору не можуть розрізнити ці монети,
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12.10.2022 14:10
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Не самая лучшая идея носить мешок с железом в кошельке.
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12.10.2022 13:56 Відповісти
а чи багато в тебе купюр в гаманці номіналом 5 та 10 гривень ?
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12.10.2022 14:06 Відповісти
Ви ціни бачили? Скоро 5 і 10 грн будуть звичайними розмінними монетами
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12.10.2022 14:20 Відповісти
не скоро 5,10 гривень розмінною монетою, ще 10 копійок в оберті
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12.10.2022 14:27 Відповісти
Спробуйте змінити своє відношення до цього. Уявіть. Заходиш до генделя, кидаєш на стіл шкіряну торбинку повну монет та кажеш - "Пляшку бургундського мені та моїй кобилі!". 😉
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12.10.2022 16:09 Відповісти
Може, хтось розбирається? Карбувати монети дешевше, ніж друкувати паперові банкноти і періодично замінювати зношені купюри?
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12.10.2022 13:59 Відповісти
В первую очередь должно быть направлено на то, чтобы людям было удобно.
Только скоты при власти делают скотов из быдлоизбирателей.
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12.10.2022 14:01 Відповісти
Карбувати монети дорожче. Але зважаючи що монета живе в обігу 30 років а кпуюра рік, то виходить що метал набагато дешевше. Тому банкнотно-монетна справа це справа рентабельності: якщо є прибуток то будуть випукати те, що дає прибуток.
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12.10.2022 14:42 Відповісти
эти твари, дорвавшиеся к власти, занимаются только тем, чтобы создавать людям неудобства - решая проблемы электорату меньше времени остаётся на осуждение дерибана...
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12.10.2022 14:00 Відповісти
Люди похилого віку і з вадами зору не можуть розрізнити ці монети,
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12.10.2022 14:10 Відповісти
Згодна на всі 1000% Тут зі здоровим зором ледь бачиш відмінність 1 грн від 2 грн, майже однакового розміру.
То якщо так нейметься штампувати монети, то можна же робити їх хоча би різнокольоровими!
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12.10.2022 18:13 Відповісти
Шкода, що Б.Хмельницького та Ів.Мазепу приберуть. На монетах це же зовсім инше.
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12.10.2022 14:19 Відповісти
заберите из оборота конченные новые 1 и 2 гривны.
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12.10.2022 14:23 Відповісти
Монети необхідно вдосконалити! В країні значна кількість пенсіонерів та людей з поганим зором. Відрізнити деякі монети одну від іншої дуже важко. А прикиньте коли це в черзі,люди знервовані і людина копаеться з монетами...
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12.10.2022 14:23 Відповісти
Что ты высрал? Что если кому не нравятся монеты, вместо бумажных купюр, тех нужно эвтаназировать? То есть убить? В том числе миллионы пенсионеров. Что же это за быдло, которое хочет умничать в комментах, и призывает убить миллионы украинцев.
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12.10.2022 14:40 Відповісти
ой ***** клоун ****,після недавніх обстрів,коли цілі міста без світла сиділи,розкажеш куди тобі твою карту сували долбойоб 95 квартальний,одразу видно що з них навички перейняв)))
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12.10.2022 16:09 Відповісти
Нищий я, насобирал мелочи под церквой. Пишу с компьютерного клуба. Доволен?

Не нужно менять тему! Ты быдло пожелал смерти(эвтаназировать) миллионам людей. К тебе в гости срочно нужен наряд СБУшников, может ты русне сдаешь координаты куда ракетами валить. И ты только за уничтожение людей.
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12.10.2022 16:27 Відповісти
****** запхай в банкомат монету в 10 грн розкажеш,як воно після евтаназії мозку живеться))))
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12.10.2022 16:07 Відповісти
Они людей спросили? Надают сдачи монетами, карман обрывает, считаешь в жмене как бомж, когда хочешь избавиться от насобиравшихся. Не в атомат с водой не затулить, не в терминал, да вообще почти все автоматы самообслуживания с купюроприемникоми.
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12.10.2022 14:36 Відповісти
Про їх вилучення казали ще в 18 році коли нові монети вводили в обіг. Але я помітив що заяложеного паперу в 2-5-10 гривень менше не стає. А взагалі то давно назріла монета в 20 гривень і навіть в 50.
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12.10.2022 14:39 Відповісти
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12.10.2022 15:45 Відповісти
украинские банкиры и иканамисты - самые банкиристые и иканаминистые по дури в мире... а если точнее - дубовее и тупее нет... вовик... ты уже наладил работу украинской дипломатии... кулёба смотался в Африку, подписал меморандум обд открытии чего-то в Гане... подчиненный исполнил волю рукойводителя... теперь ты поставил поца в банк... нет... не станешь ты лауреатом всех премий... только одной... тебя уже ненавидят... а позжей не только ненавидеть будут за умище и видосики, но и челом бить...
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12.10.2022 15:58 Відповісти
а нічого що банально немає навіть банкоматів і терміналів для всяких поповнень під ці монети?
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12.10.2022 16:10 Відповісти
 
 