Якщо РФ вдарить по Україні ядерною зброєю, Франція не битиме по Росії тим самим, - Макрон

Можливий ядерний удар Росії по Україні не вимагатиме ядерної відповіді з боку Франції.

Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив в інтерв'ю каналу France 2, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, ядерне стримування Франції працює, проте варто менше говорити про ядерну зброю, щоб не "підривати довіру". Він зазначив, що ядерна доктрина Франції заснована на "фундаментальних інтересах нації, які дуже чітко визначені".

На питання про можливий тактичний ядерний удар РФ Макрон заявив, що це не вимагатиме ядерної відповіді з боку Франції.

"Це не наша доктрина. З боку Росії було б історичною відповідальністю застосувати ядерну зброю. Росія несе цю відповідальність і Володимир Путін це знає", - сказав Макрон.

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Він вважає, що Франція має допомагати Україні чинити опір і "будувати мир", щоб не допустити "поширення конфлікту географічно чи вертикально, тобто за допомогою хімічної чи ядерної зброї".