Якщо РФ вдарить по Україні ядерною зброєю, Франція не битиме по Росії тим самим, - Макрон
Можливий ядерний удар Росії по Україні не вимагатиме ядерної відповіді з боку Франції.
Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив в інтерв'ю каналу France 2, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, ядерне стримування Франції працює, проте варто менше говорити про ядерну зброю, щоб не "підривати довіру". Він зазначив, що ядерна доктрина Франції заснована на "фундаментальних інтересах нації, які дуже чітко визначені".
На питання про можливий тактичний ядерний удар РФ Макрон заявив, що це не вимагатиме ядерної відповіді з боку Франції.
"Це не наша доктрина. З боку Росії було б історичною відповідальністю застосувати ядерну зброю. Росія несе цю відповідальність і Володимир Путін це знає", - сказав Макрон.
Він вважає, що Франція має допомагати Україні чинити опір і "будувати мир", щоб не допустити "поширення конфлікту географічно чи вертикально, тобто за допомогою хімічної чи ядерної зброї".
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І тому подібне.
Але якщо почнеться ота "свистопляска'' то нам самим треба буде бомбити чим зможемо кацапські АЕС.І світ нехай не верещить!!!
3-5 км у радіусі це менші тактичні заряди. Вони різні є. Може бути і 10-15 км у радіусі. І більше.
Крім того, це наче один ЯЗ скинуть і заспокояться. Угу ...
Цар-бомба - радіус 55км, це саме потужне що робили, і це синтез, тобто воднева.
США разве обещало применить ЯО по рашке в ответ на применение ЯО по Украине? Самое решительное, о чём писали - удар обычными ракетами по черноморскому флоту рашистов и по всем их известным военным объектам на территории Украины.
Нужно быть в составе НАТО, чтобы ожидать большего.
Не треба Пу приписувати сентименти.
Генерал-фельдмаршал Кейтель, вручая Г.Жукову документ о капитуляции Германии, увидел представителей Франции. Фельдмаршал не удержался и спросил: «А что, эти тоже нас победили?».
Очікувано, що такі заяви керівників ядерних держав тільки заохотять рашку використати ядерну зброю, бо це дасть їй змогу швидко знищити Україну. Після цього всі неядерні держави будуть розглядатися як потенційні мішені для рашки і Китаю, як то кажуть, ласкаво просимо у новий світ.
ЗСУ і так обстрілює відомі цілі.
Війська ж розосереджені. Не буде ж НАТО Гарпунами по окремих бліндажах , чи окремому танку лупити.
А як влізе за поріг,
Бий його по наглій пиці,
Аж до іхньої столиці.
Путін,- орківський пахан,
"Оркостан" перепахав,
І врожай такий що..! Боже,
З москалем дружить не гоже!
во обеих мировых войнах НИЧЕМ не запомнились
Париж в 40 м году сдали БЕЗДАРНО и без сопротивления
Жах...вони хочуть побачити,як це буде відбуватись? Жабоїди...
Якщо ми не будемо в майбутньому дбати про свою безпеку,то України не буде!
Вплив раші завжди був і буде,зрадники нікуди не подінуться в майбутньому.
Але наша армія - це народ,і ми стоїмо на смерть.Дякувати,що нам допомагають.
PS: думка макрона - це не весь цивілізований світ....
Кулька маленька, ніде приховатися!
А скільки вихваляли тут "Цезарі ... Цезарі ..." супер-пупер ...