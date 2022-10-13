Російські окупанти обстріляли Сумщину із САУ, постраждалих немає, - ОВА

Війська РФ продовжують обстрілювати Сумську область.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч в області минула тихо. Але ранок в Миропільській громаді почався з обстрілів - 15 прильотів із САУ.



Попередньо - без жертв, деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

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