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Новини Війна
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Російські окупанти обстріляли Сумщину із САУ, постраждалих немає, - ОВА

війна

Війська РФ продовжують обстрілювати Сумську область.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч в області минула тихо. Але ранок в Миропільській громаді почався з обстрілів - 15 прильотів із САУ.

Попередньо - без жертв, деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни випустили з гвинтокрила 12 ракет по аграрному підприємству на Сумщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28250) Сумська область (3555) Живицький Дмитро (466)


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Из САУ. Не ракетами с радиусом тысячи километров. Из артилерии. Неужели у нас нет даже артилерийских стволов способных ударить по кацапским населенным пунктам откуда велся огонь в нашу сторону? Это про пи.дец какой то.
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13.10.2022 11:03 Відповісти
От і я про те!! Яка проблема вздовж усього величезного кордону з рф знаходити "дірки" - і обстрілювати рашку?
Проблема звісно у кацапській агентурі у вищому керівництві України.
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13.10.2022 11:13 Відповісти
Якщо щось не пишуть в новинах, то це не значить, що цього нема ) Насипають наші у відповідь і добряче насипають, так шо все добре
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13.10.2022 11:15 Відповісти
Якби насипали, то вереск у кацапресі був би висотою до Марсу. Щось белькотнуть коли не коли, та й все. Та той же Донецьк, ти паче це українська територія. Покажіть їм те, про що ця вугільна мразота завивала. Про 8 років данбілі Бамбас. Зробіть це хоть зараз. І ніколи не відбудовуйте після звільнення. Бо весь цей анклав має бути виключно буферною зоною. Дамбасянє хай живуть на прасторах Сибіру.
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13.10.2022 11:23 Відповісти
 
 