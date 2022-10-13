На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: Ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети

Заплановано роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у Київській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 13 жовтня, з 13:00 до 15:00 поблизу декількох населених пунктів Іванківської громади, що у Вишгородському районі, заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.



У деяких громадах можливо буде чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

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