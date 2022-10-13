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Новини
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15 країн НАТО домовилися про оновлення системи ППО в Європі

ппо

15 європейських країн, які є членами НАТО, розпочали проєкт зі створення кращої європейської системи протиповітряної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Spiegel.

До проєкту залучені Німеччина, Велика Британія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія.

Міністри оборони цих країн підписали декларацію про так звану Європейську ініціативу "Небесний щит" на полях засідання НАТО у Брюсселі.

Проєкт має допомогти закрити існуючі прогалини у нинішньому захисному щиті для Європи. Проблеми існують, наприклад, у сфері балістичних ракет, які досягають великих висот на своїй траєкторії, а також у захисті від безпілотників і крилатих ракет.

За словами дипломатів, Естонія також хоче взяти участь у проєкті.

Також читайте: НАТО готується до "фізичної відповіді" в разі ядерного удару Росії, - Reuters

Автор: 

Європа (1793) НАТО (6424) ППО (3149)


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Топ коментарі
+5
Вы лучше нам что-нибудь подбросьте, по вам в ближайшие годы стрелять не будут, ***** всё ещё ссыт нападать на НАТО.
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13.10.2022 11:39
+4
Легче всего разбомбить айродром в городе Энгельс Саратовской области,где находится основная база рюSSkoго дерьма типа ТУ-160...,дешевле и надёжней, поскольку авиапром рабZeи по факту дохляк...
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13.10.2022 12:01
+3
довго коней запрягають..ой довго..
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13.10.2022 11:40
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Вы лучше нам что-нибудь подбросьте, по вам в ближайшие годы стрелять не будут, ***** всё ещё ссыт нападать на НАТО.
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13.10.2022 11:39 Відповісти
Ось так, а Міллі і Остін все це пояснили - краєм, частково - але подібні заходи будуть обовязково стосуватися систем ППО ПРО і України, власне все це - компенсація за незакрите небо. От так - находяться ж способи, подивимось
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13.10.2022 11:39 Відповісти
закрити існуючі прогалини у нинішньому захисному щиті для Європи

Джерело:
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13.10.2022 11:39 Відповісти
Вы б нам небо прикрыли. Сейчас актуальнее
Своя рубашка-ближе к телу, но мы сейчас "щит" на вашей рубашке
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13.10.2022 11:40 Відповісти
Починаите оновлювати з Украіни .
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13.10.2022 11:40 Відповісти
довго коней запрягають..ой довго..
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13.10.2022 11:40 Відповісти
нарешті, тормоза, зачухалися, 8 місяців дивлячись на все наростаючий градус неадекватності паРаші.
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13.10.2022 11:40 Відповісти
а тем временем кацапы испытывают свое железо
https://focus.ua/*******-novosti/532822-lezhali-posredi-dorogi-rossiyskie-*******-podorvalis-na-mine-video
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13.10.2022 11:41 Відповісти
Краще разом росію прикандибити і менше тратитись прийдеться на ППО у світі
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13.10.2022 11:44 Відповісти
Може і нас тею парасолькою прикриють ?
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13.10.2022 11:47 Відповісти
Легче всего разбомбить айродром в городе Энгельс Саратовской области,где находится основная база рюSSkoго дерьма типа ТУ-160...,дешевле и надёжней, поскольку авиапром рабZeи по факту дохляк...
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13.10.2022 12:01 Відповісти
Переживають. що орки будуть пуляти черед балтморе і адріатику. Потім ясна річ поділяться з Україною.
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13.10.2022 12:05 Відповісти
мілітарізація європи? рашкє *******
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13.10.2022 12:32 Відповісти
 
 