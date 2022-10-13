15 стран НАТО договорились об обновлении системы ПВО в Европе
15 европейских стран - членов НАТО начали проект по созданию лучшей европейской системы противовоздушной обороны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Spiegel.
К проекту привлечены Германия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния и Словения.
Министры обороны этих стран подписали декларацию о так называемой Европейской инициативе "Небесный щит" на полях заседания НАТО в Брюсселе.
Проект должен помочь закрыть существующие пробелы в нынешнем защитном щите для Европы. Проблемы существуют, например, в сфере баллистических ракет, которые достигают больших высот на своей траектории, а также в защите от беспилотников и крылатых ракет.
По словам дипломатов, Эстония также хочет принять участие в проекте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Джерело:
Своя рубашка-ближе к телу, но мы сейчас "щит" на вашей рубашке
https://focus.ua/*******-novosti/532822-lezhali-posredi-dorogi-rossiyskie-*******-podorvalis-na-mine-video