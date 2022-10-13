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15 стран НАТО договорились об обновлении системы ПВО в Европе

ппо

15 европейских стран - членов НАТО начали проект по созданию лучшей европейской системы противовоздушной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Spiegel.

К проекту привлечены Германия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния и Словения.

Министры обороны этих стран подписали декларацию о так называемой Европейской инициативе "Небесный щит" на полях заседания НАТО в Брюсселе.

Проект должен помочь закрыть существующие пробелы в нынешнем защитном щите для Европы. Проблемы существуют, например, в сфере баллистических ракет, которые достигают больших высот на своей траектории, а также в защите от беспилотников и крылатых ракет.

По словам дипломатов, Эстония также хочет принять участие в проекте.

Также читайте: НАТО повышает присутствие в Европе как сигнал для России о готовности защищаться, - Столтенберг

Европа (1835) НАТО (9963) ПВО (2713)


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Топ комментарии
+5
Вы лучше нам что-нибудь подбросьте, по вам в ближайшие годы стрелять не будут, ***** всё ещё ссыт нападать на НАТО.
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13.10.2022 11:39
+4
Легче всего разбомбить айродром в городе Энгельс Саратовской области,где находится основная база рюSSkoго дерьма типа ТУ-160...,дешевле и надёжней, поскольку авиапром рабZeи по факту дохляк...
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13.10.2022 12:01
+3
довго коней запрягають..ой довго..
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13.10.2022 11:40
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Вы лучше нам что-нибудь подбросьте, по вам в ближайшие годы стрелять не будут, ***** всё ещё ссыт нападать на НАТО.
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13.10.2022 11:39 Ответить
Ось так, а Міллі і Остін все це пояснили - краєм, частково - але подібні заходи будуть обовязково стосуватися систем ППО ПРО і України, власне все це - компенсація за незакрите небо. От так - находяться ж способи, подивимось
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13.10.2022 11:39 Ответить
закрити існуючі прогалини у нинішньому захисному щиті для Європи

Джерело:
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13.10.2022 11:39 Ответить
Вы б нам небо прикрыли. Сейчас актуальнее
Своя рубашка-ближе к телу, но мы сейчас "щит" на вашей рубашке
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13.10.2022 11:40 Ответить
Починаите оновлювати з Украіни .
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13.10.2022 11:40 Ответить
довго коней запрягають..ой довго..
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13.10.2022 11:40 Ответить
нарешті, тормоза, зачухалися, 8 місяців дивлячись на все наростаючий градус неадекватності паРаші.
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13.10.2022 11:40 Ответить
а тем временем кацапы испытывают свое железо
https://focus.ua/*******-novosti/532822-lezhali-posredi-dorogi-rossiyskie-*******-podorvalis-na-mine-video
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13.10.2022 11:41 Ответить
Краще разом росію прикандибити і менше тратитись прийдеться на ППО у світі
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13.10.2022 11:44 Ответить
Може і нас тею парасолькою прикриють ?
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13.10.2022 11:47 Ответить
Легче всего разбомбить айродром в городе Энгельс Саратовской области,где находится основная база рюSSkoго дерьма типа ТУ-160...,дешевле и надёжней, поскольку авиапром рабZeи по факту дохляк...
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13.10.2022 12:01 Ответить
Переживають. що орки будуть пуляти черед балтморе і адріатику. Потім ясна річ поділяться з Україною.
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13.10.2022 12:05 Ответить
мілітарізація європи? рашкє *******
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13.10.2022 12:32 Ответить
 
 