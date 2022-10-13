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Опалювальний сезон у Мелітополі може не розпочатися, - Федоров

мелітополь

3 місяці у Мелітополі немає газу. Ще раніше він пропав у Бердянську та досі не з’явився. Окупанти обіцяли запустити газ з 1 до 10 жовтня - в черговий раз обманули.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоріш за все, опалювального сезону у Мелітополі не буде. Газу у місті немає. 95% котелень Мелітополя працюють саме на газу. Окупанти наразі прокладають якийсь газопровід до Мелітополя. Проте, навряд чи, цей газопровід запрацює", - зазначив Федоров.

За словами міського голови, опалювальний сезон має розпочатися за декілька тижнів. Зараз окупанти почали завозити у Мелітополь вугілля та дрова.

"Цинізм цієї ситуації полягає в тому, що немає котелень, які працюють на вугіллі чи дровах. Усі котельні Мелітополя працюють на газі", - зазначив Федоров. 

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Автор: 

Мелітополь (770) окупація (6668) опалювальний сезон (1744) Федоров Іван (645)


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Минимальная температура зимой в Мелитополе + 5. У всех есть тёплая одежда. Никто не погибнет от переохлаждения.
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13.10.2022 12:24 Відповісти
п...здобол
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13.10.2022 12:39 Відповісти
 
 