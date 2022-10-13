Опалювальний сезон у Мелітополі може не розпочатися, - Федоров
3 місяці у Мелітополі немає газу. Ще раніше він пропав у Бердянську та досі не з’явився. Окупанти обіцяли запустити газ з 1 до 10 жовтня - в черговий раз обманули.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Скоріш за все, опалювального сезону у Мелітополі не буде. Газу у місті немає. 95% котелень Мелітополя працюють саме на газу. Окупанти наразі прокладають якийсь газопровід до Мелітополя. Проте, навряд чи, цей газопровід запрацює", - зазначив Федоров.
За словами міського голови, опалювальний сезон має розпочатися за декілька тижнів. Зараз окупанти почали завозити у Мелітополь вугілля та дрова.
"Цинізм цієї ситуації полягає в тому, що немає котелень, які працюють на вугіллі чи дровах. Усі котельні Мелітополя працюють на газі", - зазначив Федоров.
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