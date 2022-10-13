З-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у Миколаєві дістали тіла двох людей, - Сєнкевич

У Миколаєві з-під завалів зруйнованої п’ятиповерхівки деблокували тіла двох людей. Російська ракета влучила у будинок в ніч

Про це написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки влучання російської ракети у житловий будинок. Наразі рятувальники деблокували тіла двох загиблих мешканців. Це чоловік (31 рік) та жінка (80 років)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошуково-рятувальна операція триває.

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